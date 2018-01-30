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Сталинградская битва: победы тагильчан на фронте и на производстве
2 февраля отмечается 75-летний юбилей окончания одного из кровопролитнейших сражений Великой Отечественной войны – Сталинградской битвы.

Всего 1418 дней длилась Великая Отечественная война и каждый из нас помнит дату празднования Дня Победы – 9 мая, - но немногие вспомнят другие дни победы, которые приближали Советский Союз к завершению войны.

Дети и взрослые, в тылу и на фронте ждали сводок Советского Информбюро. Ждали и надеялись, что мирное небо вновь будет над их головами. Череда поражений 1941-1942 года только закаляла характеры советских граждан и укрепляла желание разгромить врага.
Эвакуация предприятий
В сентябре 1941 года Указом Президиума Верховного Совета СССР создан Наркомат танковой промышленности. Более 200 предприятий западных и южных районов страны, предназначенных для налаживания массового производства бронетанкового вооружения, были эвакуированы в Поволжье, на Урал и в Сибирь. Более 1 млн. человек поменяли свое место жительства.

В результате титанических усилий в течение осени 1941 - начала 1942 гг. были сформированы крупнейшие заводы Танкпрома. Одним из ведущих предприятий отрасли стал Уральский танковый завод им. Коминтерна, сейчас известен по всему миру как Уралвагонзавод.

На Уралвагонзавод было эвакуировано 12 предприятий из Москвы, Ленинграда, западных регионов страны.
Уральский танковый завод
Харьковский танковый завод № 183

Харьковский тракторный завод
Бежицкий завод «Красный профинтерн» (сейчас Бежица район Брянска)
Сталинградский тракторный завод
Мариупольский металлургический (броневой) завод имени Ильича
Запорожский завод «Коммунар»
Московский авиационный завод № 120
Московский станколит
Ленинградский авиационный завод № 381
Кольчугинский завод
Московский станкостроительный завод имени Орджоникидзе
Волжский бронекорпусной завод № 264)
Из воспоминаний Юрия Евгеньевича Максарева, директора Харьковского паровозостроительного завода:

«В Нижний Тагил я приехал ночью. Над городом висело огромное зарево, и странным казалось, что это не бомбежка, а просто металлургический завод сливает в отвал доменный шлак. Предприятие, которое приняло нас, имело большое количество площадей, квалифицированный коллектив рабочих и сравнительно хороший жилой поселок. Но, естественно, для эвакуации пришлось срочно строить бараки и землянки. В это время уже стояла очень суровая уральская зима».

Объединенный мощный коллектив стал крупнейшим в мире Уральским танковым заводом №183. На УТЗ было привезено и установлено более трёх тысяч единиц оборудования. В кратчайшие сроки, всего за два месяца, производственные мощности тагильского предприятия были полностью перепрофилированы на выпуск танков. Уже 18 декабря 1941 года в Нижнем Тагиле произведен Т-34-76, а к концу года первый эшелон из 25 машин ушёл на фронт.
Фото: «Отправка танкового эшелона», архив Выставочного комплекса Уралвагонзавода
В июле 1942 года началась борьба за Сталинград. На Урале шли другие сражения - за наращивание выпуска танков. Технологи, конструкторы, инженеры и работники – все предлагали свои наработки по внедрению высокопроизводительных технологий. К примеру, с 15 августа 1942 года на Уральском танковом заводе была внедрена отливка башен в сырые формы, изготовленные методом машинной формовки. Только представьте, одна такая технология позволила увеличить выпуск башенных отливок с 5-6 штук в сутки в конце 1941 года, до 40 – в конце 1942 года! Если до этого УТЗ вынужден был получать башни с Уралмаша, то отныне тагильчане сами стали поставлять башни танка Т-34 другим заводам.

Приведем еще один наглядный пример, в течение 1942-1943 годов эвакуированные на завод специалисты Киевского института электросварки под руководством Евгения Оскаровича Патона совместно с работниками бронекорпусного отдела УТЗ создали целый комплекс автоматов разного типа и назначения. Внедрение в производство автоматической сварки бронекорпусов не только улучшило качество сварных швов, но и в пять раз повысило производительность труда, сэкономило 42 процента электроэнергии.

Если для механической обработки деталей и узлов создавались поточные линии, то на сборке царствовал конвейер. Производство было поставлено на поток. Уже с мая 1942 года с него через каждые 30 минут сходил танк Т-34. Ежесуточно Уральский танковый завод отправлял на фронт эшелон боевых машин.

Тыловики – герои невидимого фронта
С самого начала войны рабочие УТЗ не только выполняли очень напряжённые сменные задания, но и перевыполняли их. И это были не единичные случаи, а массовое явление. Так, на Уральском танковом заводе зародилось и к февралю 1942 года оформилось движение «тысячников», которое быстро распространилось по всей стране. А к концу войны количество рабочих–ударников производства на УТЗ составляло 84 процента к числу работающих.


Несмотря на эвакуацию в Тагил почти 70 000 человек (это не только рабочие, но и их семьи), мужчины не задерживались на заводе – их отправляли на защиту Отечества. На их место вставали родители, жены и дети – все, кто хоть чем-то мог помочь заводу.
Фото: Гвардейская бригада Т. Шамонаевой, архив Выставочного комплекса Уралвагонзавода
«Хотим заменить ушедших на фронт мужей, не можем оставаться дома в такое трудное время для всей страны время»
— говорили домохозяйки
23 июня 1942 года технолог Роза Тимофеева Вельтман проводила мужа на фронт. Вскоре она стала выполнять его работу – ее назначили начальником техбюро прессового цеха. Никто не удивился в цехе, когда на следующий день после проводов Владимира Суслова место у формовочной машины заняла его жена Клавдия.
Фото: «Знатная сварщица завода №183 А.В. Халиченко», архив Выставочного комплекса Уралвагонзавода
Участки бронекорпусных цехов, где работали юные сварщики Евгений Оскарович Патон называл, «механизированным детским садом». Подростки работали во всех цехах у станков и на конвейере. Трудились они наравне со взрослыми и также как и старшие товарищи стремились перевыполнить план. В 1942 году на заводе было 10 тыс. молодых рабочих. Среди них 3, 5 тыс. шестнадцати – семнадцатилетних, около тысячи человек в возрасте четырнадцати –пятнадцати лет, восьмидесяти шести еще не исполнилось и четырнадцати.
Фото: «Подростки у станков», архив Выставочного комплекса Уралвагонзавода
Совсем мальчишкой тогда я был, когда пришел в цех. Одежонка не по росту и не по уральской погоде. Ломтик хлеба да миска горячей похлебки — вот и весь обед в столовой. И никто не сетовал. Была одна забота: работать и работать, скорее собрать машину. Ведь ее ждут на фронте! Поначалу и я собирал машины. Однажды сел за рычаги и повел. Так стал испытателем...
— Валентин Александрович Рабинович – один из тех, кто собирал «тридцатьчетверки».

В наш капиталистический век трудно вообразить себе, что люди трудились по 12 часов в день без выходных не за деньги, которые, к слову, тоже платились, или дополнительный отпуск, а ради одной мысли: «Всё для фронта! Всё для Победы!». Были и те, кто работал в две смены, а это 24 часа в сутки! Труженики некоторых цехов не уходили с завода по несколько суток. Поэтому прямо в цехах устраивались комнаты отдыха, где уставшие рабочие могли отдохнуть два-три часа, а затем снова принимались за дело. Подвиги на полях Сталинграда вдохновляли рабочих. Каждый день на завод приходили письма с фронта.

«Обращаюсь к вам, товарищи, с одной просьбой – работайте так, как мы бьемся с врагом. Не жалейте ваших сил для Родины, для победы. Будьте уверены, я, как и все мои товарищи, буду защищать Родину от фашистов до последней капли крови», -
писал своим коллегам в тылу бывший работник Уралвагонзавода Ефремов .
Фото: архив Выставочного комплекса Уралвагонзавода
Выпуск военной продукции возрастал неуклонно, изо дня в день. Неизвестно откуда брались силы и физические, и моральные. Человеческие возможности безграничны!
«Тагильский рабочий» на защиту Сталинграда
Фото: архив Выставочного комплекса Уралвагонзавода
Летом 1942 году под Сталинградом сложилась очень тяжелая обстановка, шли кровопролитные бои. Страна жила в максимальном напряжении. Труженики тыла старались обеспечить фронт всем необходимым, не покладая рук трудились и тагильчане. Вот тогда 30 сентября 1942 года и появилось в городской газете «Тагильский рабочий» обращение к горожанам.

В нём говорилось:
«Построим танковую колонну «Тагильский рабочий» на собственные средства и пошлем ее в помощь защитникам Сталинграда!

Пусть эти грозные машины, созданные на наши трудовые деньги, беспощадно уничтожают фашистскую нечисть, пусть они встанут огненной стеной на защиту города Сталинграда...»
Фото: архив Выставочного комплекса Уралвагонзавода
На открывшийся в Госбанке счет поступали деньги от металлургов, горняков, строителей и учащихся, рабочих и управленцев. Отдавая свои двухмесячные заработки, работая несколько дней к ряду в счет колонны, благотворители в один голос заявляли: «пусть мои средства будут вкладом в деле усиления помощи защитникам Сталинграда».
Иван Петрович Гончарненко приехал в Нижний Тагил в 1942 году, отсюда лежал путь на фронт. Он только окончил военное училище и прибыл за танком, на котором ему предстоит служить.

На собранные 3 миллиона 270 тысяч 075 рублей на Уралвагонзаводе строилась целая колонна боевых машин. По словам фронтовиков, прибыли несколько неожиданно: машины еще находились на заводском конвейере. И прежде чем сесть за рычаги, пришлось идти в цех, постоять у конвейера и самим поработать с ключами в руках. Танки были собраны раньше, чем предполагалось. Как раз в самый канун 25-летия Великого Октября.

Утром седьмого ноября раздалась команда:

— По машинам!

Экипажи заняли свои места и отправились на парад. Каждая машина получила свое название. Лейтенант Гончаренко, назначенный 5 командиром роты, вел танк «Большевик».

Танковая колонна «Тагильский рабочий» состояла из 24 машин Т-34. На броне каждой было выведено название: «Прожектор», «Чапаев», «Металлург», «Коминтерновец» и т.д. Численность танкистов составила более 90 человек.

Экипажу головного танка «Прожектор», которым командовал лейтенант Александр Прокофьевич Сторожев (он же первый командир танковой роты), тагильчанами был дан следующий наказ:
«На средства, внесенные трудящимися Нижнего Тагила, построена и передана рота, которой Вы командуете - танковая колонна «Тагильский рабочий».

Эти замечательные боевые машины созданы упорным напряженным трудом. В них воплощены наш гнев и ненависть к проклятым фашистским захватчикам.

Вы должны отомстить немецким убийцам за невинную кровь наших людей, за расстрелянных, повешенных и замученных мирных советских граждан, за слезы матерей, оплакивающих младенцев, брошенных немцами в огонь.

Пусть будут героями бойцы и командиры вашей роты в смертельном бою за честь нашей Родины. За освобождение из немецкого рабства миллионов советских граждан, изнемогающих под гитлеровским ярмом.

Пусть несокрушимыми будут ваша воля, мужество и храбрость. Вперед, за великую Советскую Отчизну! За окончательный разгром и уничтожение ненавистного врага! Смерть немецким оккупантам!

По поручению трудящихся города Нижнего Тагила

Председатель исполнительного Совета депутатов трудящихся И.А. Непомнящих,

Секретарь ГК ВКП(б) Е.Ф. Колышев».

В середине ноября тагильская танковая колонна влилась в 7-ой танковый корпус под командованием генерал-майора П.А. Ротмистрова и сходу вступила в бой. За освобождение г. Котельниково, где базировались войска Манштейна, спешившего на помощь окруженному в Сталинграде Паулюсу, был переименован в 3-ий гвардейский Котельниковский танковый корпус.

Доподлинно известно, что танки отметились в боях под Сталинградом. Танкисты не забыли про данную клятву и держали ее до конца. Они нанесли сокрушительные удары по гитлеровцам, сами перешли в наступление, освободили многие города и станицы. Героически дрался экипаж танка «Прожектор», где командиром был А.П Строжев.

Он лично уничтожил три танка, шесть противотанковых пушек и до 50 солдат и офицеров противника. Танк первым прорвал оборону противника, но затем был подбит вражескими снарядами. Немцы злорадствовали, они хотели захватить экипаж живьем, но не такие были люди этого танка, чтобы сдаваться в плен. Они дрались и уничтожали фашистов до последнего дыхания.

Когда об этом стало известно в Нижнем Тагиле, горожане решили приобрести и передать Красной Армии еще несколько танков вместо одного. Были дополнительно собраны средства на производство четырех танков, которым были даны следующие имена «Второй прожектор», «Имени лейтенанта Сторожева А.П.», третьему «Комсомолец прожектора» и «Имени 25-й годовщины Красной Армии».
День Сталинградской победы
Сталинградская битва длилась 200 дней и ночей с середины июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г. На улицах перестрелки, город в клубах дыма, как будто при природном катаклизме сотрясается земля от взрывов, рушатся дома, окна, которые совсем недавно излучали теплый домашний свет, безжизненные. И днем, и ночью идет бой. За каждый дом, за каждый этаж, за каждый сантиметр.

Во время перерывов на Уральском танковом заводе сталинградцы, эвакуированные в Тагил, чертили мелом на броневых листах план своего города, рассказывали своим коллегам, где находятся предприятия, на территории которых шли сражения. Эти объяснения люди слушали так же внимательно, как и сводки Совинформбюро. Сталинград был общей надеждой! Радостный день настал 23 ноября 1942 года - советские войска завершили окружение 22 немецких дивизий. Благодаря усилию каждого советского человека – и в тылу, и на фронте - эта битва закончилась в феврале 1943 года в пользу Советского Союза.
Безусловно, Уралвагонзавод известен во многом благодаря выпуску «тридцатьчетверок» в годы войны, но мало кто знает, что помимо легендарных танков в цехах завода производились авиабомбы, артиллерийские передки, детали для реактивных самоходных установок «Катюша», бронекорпуса для самолётов ИЛ-2. И эта продукция во многом повлияла на исход Великой Отечественной войны в целом, и Сталинградской битвы в частности.

С обеих сторон на отдельных этапах битвы за Сталинград воевало более 2,1 млн человек, свыше 26 тыс. орудий и минометов, 2,1 тыс. танков и свыше 2,5 тыс. самолетов. Каждая машина была на счету.

Танк Т-34 признан одним из лучших оружий Второй мировой войны, оказавшим решающее влияние на ее исход. Генералы и офицеры германского вермахта говорили о нашем танке преимущественно в превосходных степенях сравнения.
В момент своего появления танк Т-34-76 превосходил все образцы танков других стран по огневой мощи, броневой защите и подвижности. Удачная конфигурация броневой защиты была использована впоследствии для многих машин.
— Генерал Ф. Зенгер-унд-Эттерлин
Всего за период Великой Отечественной войны Уральский танковый завод выпустил более 25 тысяч танков. Практически каждый второй Т-34, принявший участие в боевых действиях, сошёл с конвейера Уральского танкового завода. За 3,5 года на УТЗ было построено почти 40% того количества танков, которое вся германская промышленность создала за 9 лет.

За организацию массового производства танков, самоотверженный труд рабочих и конструкторов, их огромный вклад в Великую Победу Уралвагонзавод был награждён тремя высшими правительственными наградами: орденами Трудового Красного Знамени в 1942 и 1943 годах и орденом Отечественной войны I степени в 1945 году. А конструкторский отдел по танкостроению за создание и улучшение конструкции танка Т-34 в 1944 году был удостоен ордена Ленина.
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