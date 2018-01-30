Сталинградская битва: победы тагильчан на фронте и на производстве

В наш капиталистический век трудно вообразить себе, что люди трудились по 12 часов в день без выходных не за деньги, которые, к слову, тоже платились, или дополнительный отпуск, а ради одной мысли: «Всё для фронта! Всё для Победы!». Были и те, кто работал в две смены, а это 24 часа в сутки! Труженики некоторых цехов не уходили с завода по несколько суток. Поэтому прямо в цехах устраивались комнаты отдыха, где уставшие рабочие могли отдохнуть два-три часа, а затем снова принимались за дело. Подвиги на полях Сталинграда вдохновляли рабочих. Каждый день на завод приходили письма с фронта.
«Обращаюсь к вам, товарищи, с одной просьбой – работайте так, как мы бьемся с врагом. Не жалейте ваших сил для Родины, для победы. Будьте уверены, я, как и все мои товарищи, буду защищать Родину от фашистов до последней капли крови», -
писал своим коллегам в тылу бывший работник Уралвагонзавода Ефремов .