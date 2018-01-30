Сталинградская битва: победы тагильчан на фронте и на производстве

В июле 1942 года началась борьба за Сталинград. На Урале шли другие сражения - за наращивание выпуска танков. Технологи, конструкторы, инженеры и работники – все предлагали свои наработки по внедрению высокопроизводительных технологий. К примеру, с 15 августа 1942 года на Уральском танковом заводе была внедрена отливка башен в сырые формы, изготовленные методом машинной формовки. Только представьте, одна такая технология позволила увеличить выпуск башенных отливок с 5-6 штук в сутки в конце 1941 года, до 40 – в конце 1942 года! Если до этого УТЗ вынужден был получать башни с Уралмаша, то отныне тагильчане сами стали поставлять башни танка Т-34 другим заводам.



Приведем еще один наглядный пример, в течение 1942-1943 годов эвакуированные на завод специалисты Киевского института электросварки под руководством Евгения Оскаровича Патона совместно с работниками бронекорпусного отдела УТЗ создали целый комплекс автоматов разного типа и назначения. Внедрение в производство автоматической сварки бронекорпусов не только улучшило качество сварных швов, но и в пять раз повысило производительность труда, сэкономило 42 процента электроэнергии.



Если для механической обработки деталей и узлов создавались поточные линии, то на сборке царствовал конвейер. Производство было поставлено на поток. Уже с мая 1942 года с него через каждые 30 минут сходил танк Т-34 . Ежесуточно Уральский танковый завод отправлял на фронт эшелон боевых машин.



