Друзья, последняя неделя января пролетела незаметно. В выходные в свои права вступает последний зимний месяц, а это значит, что до весны не так уж и долго! Чтобы не просидеть дома в эти выходные, выбирайте самые интересные мероприятия вместе с культобзором TagilCity.ru. В музее отметят 150-летие со дня рождения поэтессы Серебряного века Зинаиды Гиппиус. Традиционный поход с фонариками будет сопровождаться экскурсией, посвященной Великой Победе.

Любите ли вы рисовать? Если да, отправляйтесь на изобразительный диктант, где каждый сможет попробовать себя в роли настоящего художника.



Чудесных выходных!