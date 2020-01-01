Вечер в честь «декадентской мадонны»
1 февраля 15:00
Музыкально-поэтический вечер к 150-летию со дня рождения Зинаиды Гиппиус – русской поэтессы и писательницы, драматурга и литературного критика. Одна из видных представительниц Серебряного века и идеологов русского символизма. Современники называли ее «декадентской мадонной» за своеобразную красоту, острый язык и смелость.Творчество Зинаиды Гиппиус представят заслуженные артисты РФ Лариса Чехута и Владимир Вейде.
Стоимость: 50-150 рублей
Нижнетагильский музей изо, ул. Уральская, 7