Культобзор на tagilcity.ru
Поход с фонариками, Гиппиус и изобразительный диктант
Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
Друзья, последняя неделя января пролетела незаметно. В выходные в свои права вступает последний зимний месяц, а это значит, что до весны не так уж и долго! Чтобы не просидеть дома в эти выходные, выбирайте самые интересные мероприятия вместе с культобзором TagilCity.ru. В музее отметят 150-летие со дня рождения поэтессы Серебряного века Зинаиды Гиппиус. Традиционный поход с фонариками будет сопровождаться экскурсией, посвященной Великой Победе.
Любите ли вы рисовать? Если да, отправляйтесь на изобразительный диктант, где каждый сможет попробовать себя в роли настоящего художника.

Чудесных выходных!
Концерты

«С юбилеем!»

2 февраля в 16:00

Стоимость: 600-800 рублей

Большой зал филармонии, пр. Ленина, 31
Концерт Blues Line

1 февраля в 20:00


Бар «Гора», ул. Огаркова, 2


Концерт Михаила Лузина

31 января в 20:00

Стоимость: 300 рублей

Aрт-пространство
«Кардиология»
ул. Быкова, 3

Музеи
Встреча клуба «Тагильский родовед»
1 февраля в 13:00


Генеалог Александром Автаевым проведет мастер-класс по составлению родословных. Также в этот день вы сможете посетить выставку «Испросив Высочайшее позволение…».


Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1
Вечер в честь «декадентской мадонны»
1 февраля 15:00

Музыкально-поэтический вечер к 150-летию со дня рождения Зинаиды Гиппиус – русской поэтессы и писательницы, драматурга и литературного критика. Одна из видных представительниц Серебряного века и идеологов русского символизма. Современники называли ее «декадентской мадонной» за своеобразную красоту, острый язык и смелость.Творчество Зинаиды Гиппиус представят заслуженные артисты РФ Лариса Чехута и Владимир Вейде.

Стоимость: 50-150 рублей

Нижнетагильский музей изо, ул. Уральская, 7
Обзорная экскурсия по экспозиции музея «Демидовская дача»

1 февраля в 15:00

Вы познакомитесь с историей Демидовской дачи: узнаете, кем были ее хозяева и как менялся облик усадьбы в течение почти двух веков.

Стоимость: 30-160 рублей

Музей «Демидовская дача»,
ул. Красногвардейская, 5а
Разное

Праздник национальных культур
«Тагил многонациональный»

1 февраля в 11:00


ГДДЮТ,
ул. Красногвардейская, 15
Изобразительный диктант

2 февраля в 11.00 и в 15.00


Участником может стать любой желающий.
в 11.00 - дети в возрасте от 6 до 15 лет;
в 15.00 - от 15 лет и старше.

Художественная студия «Цветные сны»,
пр. Уральский, 83
Вечеринка «Руэда-party»
1 февраля в 19:00

Вечеринка в рамках мастер-классов Руэда с Кедой.
Танцуем сальсу, бачату и руэду.

Стоимость: 200 рублей

Кондитерская Bon Naty, ул.Носова, 1



Первенство России по прыжкам на лыжах с трамплина

1-4 февраля в 10:00

Гора Долгая
Вечерний поход «Тагильский светлячок»
1 февраля в 18:00

Участники поделятся на группы и в сопровождении инструкторов-экскурсоводов отправятся по маршруту. В этом году маршрут будет пролегать по одной из главных улиц Нижнего Тагила – улице Фрунзе. Экскурсия будет посвящена не только истории города, но и знаменательной дате – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Закончится массовый поход в парке «Народный».

Старт от остановки автобусов напротив дома по адресу ул. Вогульская, 60
Спектакли
«Ужин с дураком»
1 февраля в 18:00

Стоимость: 270-320 рублей

Нижнетагильский драматический театр, ул. Ленина, 33
«Моя жена – лгунья»
2 февраля в 18:00

Стоимость: 270-320 рублей

Нижнетагильский драматический театр, ул. Ленина, 33
«ХАРМС. Всеничего»

1 февраля в 15:00

Стоимость: 170 рублей

Молодёжный театр, ул.
Ильича, 37
«Сорочинская ярмарка»
2 февраля в 17:00

Стоимость: 250 рублей

Молодёжный театр, ул. Ильича, 37
Выставки
«Геометрия в природе», работает до 1 марта.
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1А
«Всё как у людей», работает до 9 февраля.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
«Визитная карточка XIX – начала XX вв.», работает до 28 февраля.
Музей-усадьба «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а
Выставка «Метафора творчества», работает до 17 февраля.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
«Дивной осени краски», работает до 15 февраля.
Музей истории подносного промысла
ул. Тагильская, 24
«Чертёж: навык, мастерство, искусство», работает до мая.
Выставочные залы музея-заповедника, пр. Ленина, 1
«Меланхолия»

31 января в 18:00

Галерея современного искусства Центральной городской библиотеки приглашает на новую выставку Орельена Баттена (Франция). Автор будет присутствовать на открытии выставки.

Галерея «УГОЛ» Культурного центра, ул. Карла Маркса, 20а
Детям
«Серебряное копытце»
1 февраля в 10:00 и в 12:00

Стоимость: 100 рублей

Нижнетагильский драматический театр, ул. Ленина, 33
«Волшебная лампа Аладдина»
2 февраля в 12:00

Стоимость: 170-200 рублей

Нижнетагильский драматический театр, ул. Ленина, 33
«Сказки Бабушки Зимы»
1 февраля в 11:00 и 13:00

Стоимость: 170 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Аленький цветочек»
2 февраля в 11:00 и 13:00

Стоимость: 250 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Кукольный голос»
2 февраля в 17:00

Стоимость: 220 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Истории Ладошкиных. Зима»
1 и 2 февраля в 10:00 и 12:00

Стоимость: 50 и 150 рублей

Молодёжный театр, ул. Ильича, 37
Миньоны
2 февраля в 16:00


ТЦ DEPO
Гравити Фолз
2 февраля в 16:00 и


ТЦ DEPO
«Мегащенки: могучие лапы и сказка и двух Неллах»
1 и 2 февраля

«Красногвардеец», ул. Победы, 26
Playmobil Фильм: Через вселенные
1 и 2 февраля

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO
Кино
«Гретель и Гензель»
1 и 2 февраля

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO
«Кома»
1 и 2 февраля

«Красногвардеец», «Россия», «Родина», ТЦ DEPO
«1917»
1 и 2 февраля

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO
«Маленькие
женщины»
1 и 2 февраля

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO
Хороших выходных!
Текст и оформление: Нателла Николова