Выставка RAE проходила в Нижнем Тагиле на полигоне «Старатель» с 2000 года. Идейным вдохновителем и создателем выставки вооружения в Нижнем Тагиле в 1999 году выступил бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Главным устроителем выставки всегда оставалась научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
Кроме заявлений Мантурова о новом месте дислокации выставки вооружения никаких официальных документов о данном решении на текущий момент нет
Мы ничего не можем сказать по этому поводу. У нас есть Минпромторг - это наша вышестоящая организация, как они решат, так и будет. Пока официального документа о переносе я не видел, а слухи об этом идут уже 18 лет.
Сергей Брызгалов
Начальник выставочного комплекса
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XI международная выставка вооружений пройдет в Нижнем Тагиле с 6 по 9 сентября 2017 года. Russia Arms Expo готовится в очередной раз подтвердить статус ведущего международного салона вооружения, военной техники и боеприпасов, а также стать уникальной переговорной площадкой для оборонщиков всего мира.
Официальный сайт Нижнего Тагила
На официальном сайте «RAE 2017» до пятницы 24 марта 2017 года еще велась регистрация участников, и местом проведения выставки значился Нижний Тагил. На данный момент сайт не работает.
Сведения из Распоряжения Правительства РФ от 19.06.2015 N 1140-р
Наименование выставки: Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов. «Российская выставка вооружения. Нижний Тагил – 2017». Время и место проведения: сентябрь, Нижний Тагил, Свердловская область. Организатор: Минпромторг России.
К радости многих, RAE будет проводиться и впредь. В России остаются три салона - морской, авиационный и сухопутный. Армейская выставка будет разведена с этими салонами по годам. Тагильская экспозиция будет не конкурировать, а дополнять их.
Сергей Носов
Глава Нижнего Тагила, 2015 год
Получается, что никакой конкуренции нет? Тогда почему переносят?
Мы не хотим потерять таким образом бренд, но площадок не должно быть много, мы не должны тратить бюджетные и небюджетные ресурсы.
Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли Российской Федерации
Выставку RAE-2017 планируется перенести на территорию Конгрессно-выставочного центра «ПАТРИОТ» (Московская область, г. Кубинка). В 2015 году на базе Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» проводился первый Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2015», где был осуществлён показ российской боевой техники, новых видов вооружения и уникальных военных технологий.
Министерство обороны настаивало на статусе главной военной выставки страны для форума «АРМИЯ-2015»
Сегодня Форум по праву можно назвать одной из ведущих мировых выставочных площадок для демонстрации вооружения, военной и специальной техники.
Сергей Шойгу
Министр обороны РФ
Действительно, о том, что масштабный проект «Армия», так или иначе, начнет конкурировать с RAE, начали говорить еще в 2015 году.
Конечно, сейчас все подобные мероприятия тяготеют к Центральному округу, «Армия» может поглотить крупные региональные мероприятия, связанные с оборонно-промышленным комплексом. Вообще, все эти годы выставка жила благодаря Росселю. Потом сменился губернатор, и в пику нашей выставке появился «Иннопром», его просто назначили на те же даты. Тогда выставку вооружений перенесли на осень.
Владимир Хараськин
Бывший гендиректор химзавода «Планта»
Но и тагильская RAE тоже не просто выставка танков и водометов, а крупнейшая международная выставка продукции военного назначения, проходящая под патронажем Правительства Российской Федерации.
В чем различия?
Редакция TagilCity.ru сравнила результаты проведения выставок «RAE» и «Армия» за 2015 год.
;Армия, 2015;RAE 2015;
Участники;800 предприятий;188 компаний
Техника;Свыше 7000 экземпляров;2700 экспонатов
Важные персоны;Главное управление Министерства обороны РФ, Президент России Владимир Путин;Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, вице-премьер Дмитрия Рогозин и министр промышленности и торговли Денис Мантуров
Боевая мощь;Т-27Б3 и Т-90, «Тигр-М», БМП-3, «Тайфунов» и «Мустангов», ПВО «Панцирь, БМД-4, Миг-29УБ, Су-27; Т-90С и Т-72 различных модификаций, САУ МСТА-С, БМПТ «Терминатор», БМП-3, БМД-4М, ЗСУ «Шилка-М4» и «Тунгуска М1», самолёты СУ-24М и Су-27, вертолёты МИ-8, Т-14 «Армата»
Научная конференция;90 круглых столов;19 форматов: круглые столы, семинары, форумы
Иностранные гости;Более 70 государств;52 иностранные делегации
Очевидно, что преимущество демонстрационных возможностей у подмосковного «Патриота».
Но что значит выставка RAE для Нижнего Тагила и Свердловской области?
Очевидно, что решение о ликвидации выставки для Тагила является большой потерей. Это уменьшает прямые и косвенные поступления в город, снижает его позиции как в области, так и в России. Для области это тоже означает потери, но здесь нужно иметь в виду, что ликвидация RAE увеличивает вес другой выставки - ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Однако, под большим вопросом сможет ли ИННОПРОМ за счет этого действительно стать столь же значимым для региона, какой была выставка в Тагиле.
Виктор Мезенцев
Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии
Треть площадки занимала техники УВЗ. Редакция пообщалась с работниками завода.
Пока у нас всё только на уровне слухов. Никаких подробностей нет. Все ссылаются на Распоряжение, в котором черным по белому написано, что выставка в 2017 году будет в Нижнем Тагиле. Лично у меня нет никакого пессимизма по этому поводу. Для меня, как для работника УВЗ, это не такая огромная потеря, как для города в целом. Для Нижнего Тагила, это событие всегда было самым ожидаемым. Весь город готовился.
Для нас было всегда престижно быть частью этой выставки. Лично я гордился тем, что мы производим и тем, что мы вышли на мировой уровень. Конечно, мы можем и в других городах демонстрировать свою продукцию, но хотелось бы, чтобы наши дети тоже видели гордость нашего города.
ФАКТ
В 2015 году за 4 дня работы выставку посетило 46 500 человек. По итогам 2015 года по оценкам Ассоциации военной прессы Европы выставка Russia Arms Expo вошла в пятерку главных военных салонов мира.
Имея статус международной, выставка «RAE» способствовала решению ряда важных политических и экономических задач, стоящих перед Нижнем Тагилом - городом, в котором находится завод по производству военной техники.
ФАКТ
В 2015 году в ежегодный рейтинг издания Defence News среди 100 лучших мировых компаний по производству оружия и военной техники оказался нижнетагильский «Уралвагонзавод».
Потенциальный покупатель видит преимущества вооруженной техники и готов сделать первый шаг после выставки.
ФАКТ
За время проведения Russia Arms Expo-2015 был подписан ряд важных для военно-промышленной отрасли соглашений, в частности был подписан контракт с Индией на поставку запасных запчастей для танков Т-72, с Белоруссией — контракт на поставку партии БТР-82А в Вооруженные силы Белоруссии.
Таким образом, путем демонстрации военных экспонатов в Нижнем Тагиле среди представителей иностранных государств решаются следующие задачи:
Знакомство зарубежных потребителей с товарами местного производства
Продвижение товаров на внешний рынок
Привлечение большого числа посетителей с целью широкой рекламы производимой продукции
За счет выставки решались многие тактические и стратегические задачи города
Необходимо отметить и сугубо внутренние задачи. Прежде всего, это касается муниципального коммунального хозяйства, строительных и транспортных секторов.
На момент проведения выставки RAE в Нижнем Тагиле изменения в городе всегда на лицо. Ремонтируются дороги, фасады, восстанавливается инфраструктура, реализуются новые проекты.
Владислав Пинаев
Первый заместитель Главы Администрации города
Проведение выставки — наиболее выгодный и быстрый путь развития города
Существенные поступления в городской бюджет давала работа гостиниц, объектов питания и местного туризма. Так, в 2015 году на заседании оргкомитета муниципалитета по подготовке к «RAE» глава города Нижний Тагил Сергей Носов отметил важность подготовки инфраструктуры города. Особое внимание мэр уделил сносу ветхого жилья, благоустройству поселка «Старатель», ремонту подъездных дорог к полигону.
В 2015 году (год юбилея вооруженной выставки):
На берегу Тагильского пруда открылся отель мирового уровня «Park Inn». На территории отеля расположены 127 номеров, различные конференц-залы, в которых проходят семинары и деловые встречи, ресторан, а также фитнес-зал
Была капитально отремонтирована сторожевая башня на Лисьей горе
Появился туристический маршрут «Малахитовая линия», позволяющую гостям самостоятельно познакомиться с главными тагильскими достопримечательностями
Выставка способствовала и продвижению уральской сувенирной продукции. Ремесленники берестяного и подносного промыслов, мастера фарфора и камня, художники готовили для гостей города лучшие образцы творчества нижнетагильских мастеров прикладного искусства.
ФАКТ
В 2015 году посетителям выставки представили самый большой поднос в России размером 146 на 203,5 сантиметра. Эта работа была внесена в Книгу рекордов России.
Демонстрация достижений вооруженной техники показывала общую картину уровня культуры и науки в Свердловской области
Анализируя эффективность международной площадки, нельзя не учитывать то огромное влияние, которое она оказывает на имидж не только Нижнего Тагила, но и Свердловской области.
За 17 лет выставка Russia Arms Expo вышла на федеральный уровень, получив статус «президентской». Выставку посещали Дмитрий Медведев и Владимир Путин - о регионе говорили все СМИ.
Выставка останется в Нижнем Тагиле?
Будем работать на то, чтобы выставку оставить. Есть шанс сохранить ее у нас.
— Эдуард Россель, экс-губернатор Свердловской области, из интервью для URA.RU