Пока у нас всё только на уровне слухов. Никаких подробностей нет. Все ссылаются на Распоряжение, в котором черным по белому написано, что выставка в 2017 году будет в Нижнем Тагиле. Лично у меня нет никакого пессимизма по этому поводу. Для меня, как для работника УВЗ, это не такая огромная потеря, как для города в целом. Для Нижнего Тагила, это событие всегда было самым ожидаемым. Весь город готовился.