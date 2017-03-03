Там предстоит капитальный ремонт. Не текущий, а именно капитальный: с заменой коммуникаций, освещения и всего дорожного покрытия. Успеть планируем до конца сентября. На мосту на Красный камень всё будет разбираться до балок, делаться новый защитный слой, гидроизоляция, новое покрытие и перила. Проезд по Космонавтов будет закрыт на все лето, останутся только сквозные проезды. Сейчас схема с ГИБДД согласовывается.