Дроны: безоблачно ли небо у рынка беспилотных систем в России?

Сколько дронов летает по небу Свердловской области, сказать точно нам никто не смог.



Но нарушений, связанных с несанкционированными полетами дронов над Екатеринбургом и Нижним Тагилом, не зафиксировано. Об этом TagilCity.ru сообщили представители пресс-служб правоохранительных органов.



Новые летательные технологии уже освоили сотрудники МЧС Свердловской области. С помощью беспилотников спасатели планируют облеты территорий, попавших в зону подтоплений, осуществлять поиски людей, мониторинг лесопожарной и ледовой обстановки и проведение воздушной разведки на крупных техногенных пожарах.



Частные поисково-спасательные отряды не все могут позволить себе БПЛА. По словам руководителя поискового отряда «Скорпион» Игоря Гапонова, поисковики нуждаются в дронах. Там, где людям требуются сутки для прочесывания леса, БПЛА могут справится за несколько часов.