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карточки на tagilcity.ru
Дроны: безоблачно ли небо у рынка беспилотных систем в России?
В небе над страной официально на сегодняшний день могут летать порядка двух с половиной тысяч беспилотных устройств, лёгких роторных коптеров — бессчётное количество. Но куда направлена воздушная армия дронов? Кем управляются эскадрильи беспилотников на рынке Российской Федерации, и какой настрой наблюдается в этой сфере?
На фоне наших компаний зарубежные выглядят несколько серенько. Хотя говорить о том, что мы впереди планеты всей, тоже не буду. Мы на уровне. И нет ничего такого, что есть у них и чего не можем сделать мы. А что касается стоимости, то так как мы новички на рынке, который был раньше поделен между израильскими и американскими компаниями, мы делаем ценник ниже при очень высоком качестве продукции, её высокой надёжности.
Максим Шинкевич, совладелец компании «Финко»
Рынок изменился кардинально. За последние два года, если посмотреть, у нас количество исследуемых объектов: если брать там квадратные километры лесов и земельных участков, протяжённость газо- и нефтепроводов -- увеличилось в десять раз. В восемь раз увеличилось количество разрешений на полёты.

Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты России
Рынок беспилотных авиационных систем в России точно оценить пока не может никто. Сами участники считают, что он не превышает 10 млрд руб. в год. Наибольшая часть рынка в России — это данные, полученные беспилотником в полёте, иными словами -- услуга, предоставляемая владельцами дронов.
Рынок беспилотных авиационных систем России
(2017 год)
По данным Airbus и участников рынка
10 млрд руб.
Весь рынок
1 млрд руб.
Легкие дроны
1,5 млрд руб.
Средние БПЛА
7,5 млрд руб.
Услуги БПЛА
В России фиксируется большой потенциальный спрос на аппараты и услуги, представленные рынком беспилотников. Отечественные производители готовы его удовлетворить в полном объеме.
Физик из Ижевска Максим Шинкевич попал в сферу беспилотников в 2005 году. В то время сектор беспилотников работал в основном на оборонные силы. А в 2012-м основал компанию «Финко», которая стала развивать рынок коптеров, рассчитанных для работы в гражданском небе. Компания производит 30-килограммовые беспилотники среднего класса. В компании уверяют, что они обеспечивают треть закупок таких аппаратов в России. В настоящее время Максим Шинкевич готов предложить свой продукт силовикам.
Оборот «Финико» в 2017 году
> 500 млн руб.
Оборот компании «Финко» насчитывает более полумиллиарда рублей в год. Две трети из этой суммы — производство и продажа беспилотников. Остальные деньги получают за осмотр объектов нефтяной и газовой промышленности.
Под сырьевые контракты создавались и «Авиационный роботы». Но первые конкурсы компания проиграла. Неудача заставила искать незанятые ниши — заняться контролем дорожных работ и строительства.

«Авиароботы» надеются с помощью леса и дорог в текущем году выйти в прибыль. Ещё одно перспективное направление — сбор данных о состоянии плодородных земель. Но пока дроны фермерам не интересны. Сегодня весь снятый беспилотником материал считается секретным. Его должны просмотреть спецслужбы. На проверку порой уходят недели.
Аграрию нужна моментально информация. Вот сегодня взошли посевы. Ему надо посмотреть, во-первых, как они взошли, во-вторых, есть ли там сорняки, нужно ли обрабатывать химикатами или это делать не стоит; стоит ли это делать сегодня или лучше подождать какой-то срок.

Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты России
Сколько дронов летает по небу Свердловской области, сказать точно нам никто не смог.

Но нарушений, связанных с несанкционированными полетами дронов над Екатеринбургом и Нижним Тагилом, не зафиксировано. Об этом TagilCity.ru сообщили представители пресс-служб правоохранительных органов.

Новые летательные технологии уже освоили сотрудники МЧС Свердловской области. С помощью беспилотников спасатели планируют облеты территорий, попавших в зону подтоплений, осуществлять поиски людей, мониторинг лесопожарной и ледовой обстановки и проведение воздушной разведки на крупных техногенных пожарах.

Частные поисково-спасательные отряды не все могут позволить себе БПЛА. По словам руководителя поискового отряда «Скорпион» Игоря Гапонова, поисковики нуждаются в дронах. Там, где людям требуются сутки для прочесывания леса, БПЛА могут справится за несколько часов.
80% гражданского рынка распределены между двумя направлениями — анализом протяженных объектов и картографированием. 18% приходятся на поисково-спасательные операции. Два процента обслуживают сельское хозяйство. По мнению экспертов, к 2020 году распределение может измениться в пользу сельского хозяйства и доставки грузов. Последнее направление, добавим, пока не развито.
Один из кандидатов на беспилотные перевозки потерпел поражение в Улан-Удэ в начале апреля. Спустя неделю новгородские школьники и студенты в сотрудничестве с компанией «Геоскан» доставили тестовую посылку в деревню на остров Войцы.

Каждый год в России выпускают порядка тысячи дронов среднего класса. 50% идёт на экспорт, в основном в Африку, Латинскую Америку и Азию. Порядка четвери поставок забирает на внутренний рынок компания «Геоскан» из Санкт-Петербурга.
В 2018 году питерская компания рассчитывает выпустить около 300 средних машин и 2000 легких дронов с целью выйти на сегмент рынка, которым владеет китайская компания DJI. Другая ниша — предоставление в аренду техники тем фирмам, которые хотят её использовать, но не могут приобрести. Такая услуга была запущена в марте. «Геоскан» намерена сдать в прокат порядка 100 беспилотных аппаратов.

Мы хотим создать беспилотников Uber. Только Uber предоставляет один слой: получение и отправление заказов. А мы кроме заказов передаём ещё и оборудование — здесь как бы две платформы одновременно работают.

Алексей Семёнов
Руководитель группы компаний «Геоскан»
Алексей Семёнов уверен, что потенциал рынка беспилотных авиасистем в России может составлять до 30 млрд рублей в год. Руководитель также уверен, что именно уберизация поможет выйти на уровень 80% от всего объема. Однако для привлечения участников рынка нужно упростить правила полётов для микроавиации.
Есть дорожная карта, утверждённая правительством, по которой сейчас будет совершенствование процедур, в том числе в законодательном плане. К лету 2019 года, я полагаю, будет вопрос решён по упрощению режима секретности, по упрощению процедур получения разрешения на полёты, сроков получения, сроки, на которые даётся это разрешения.

Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты России
Рынок бесилотников в России на низком старте. Потенциальный спрос на аппараты и услуги большой. Отечественные производители готовы его полностью удовлетворить. Для беспосадочного полёта отрасли предоставят ясные правила игры. И это — безоблачный бизнес-вектор.
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