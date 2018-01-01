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День защиты детей, тропа Ермака и чемпионат по квизам
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья! Поздравляем вас с наступлением первого дня лета и Международным днем защиты детей. Обнимите своих детишек и скажите им, что вы их очень любите. Для детей это самое главное.

И да, «у природы нет плохой погоды». Поэтому достаем из шкафов свои самые красивые наряды и встречаем выходные. А куда отправиться в первый летний уик-энд, читайте в культобзоре TagilCity.ru.
Программа мероприятий, посвященных Дню защиты детей
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День защиты детей в Нижнетагильском музее изо
1 июня в 13:00 и 15:00

Юных посетителей ждет экскурсия по выставке к юбилею Нижнетагильского Театра Кукол «75 лет играем в куклы: открываем секреты театра кукол» и занятие «Театр теней».

Нижнетагильский музей изо, ул. Уральская, 7
День защиты детей в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»


Музей «Демидовская дача» (ул. Красногвардейская, 12)
10.00-11.00 «Музейный лабиринт» - интерактивное мероприятие. Вам предстоит не только пройти по музейным залам, но и выполнить занимательные задания, которые, несомненно, расширят ваши знания по истории родного края. 12+
Стоимость: дошкольники: 30 рублей, учащиеся: 100 руб. студенты/пенсионеры: 135 руб. взрослые: 160 руб.

12.00-13.00 «Прогулка по старому парку» - пешеходная экскурсия. Вы узнаете, не только какими были английские пейзажные сады в XIX веке, но и какие растения произрастали в то время на их территории. 6+
Стоимость: Дошкольники/учащиеся: 25 руб. Студенты: 35 руб. Пенсионеры: 50 руб. Взрослые: 60 руб.

14.00-15.00 «Тагильская слобода» - концерт и игровая программа в парке музея «Демидовская дача» в рамках субботних променадов. 0+
Стоимость: бесплатно.

Историко-краеведческий музей (пр. Ленина, 1)
13.00-14.00 «Мансийский амулет» - мастер-класс по изготовлению традиционного амулета коренного населения Урала – народа манси. Из ткани, бисера и бусин вы сможете изготовить себе этническое украшение. 6+
Стоимость: Дошкольники: 60 руб. Учащиеся: 80 руб. Студенты/пенсионеры: 90 руб. Взрослые: 120 руб.

Выставочные залы музея-заповедника (пр. Ленина, 1)
13.00, 14.00 «Окружающий мир глазами ребенка» - мастер-класс. Творческая мастерская по созданию художественной композиции из природных материалов. 6+
Стоимость: Дошкольники: 60 руб. Учащиеся/студенты/пенсионеры: 70 руб. Взрослые:100 руб.

Музей природы и охраны окружающей среды (пр. Ленина, 1а)
10.00-11.00 «Мамонт возвращается» - тематическая экскурсия. Гиганты Ледникового периода предстанут перед вами во всей своей мощи: мамонты, шерстистые носороги и другие обитатели тех давних времен. Флора и фауна Ледникового периода поражает воображение, убедитесь сами на тематической экскурсии. 0+
Стоимость: Дошкольники: 20 руб. Учащиеся: 40 руб. Студенты: 55 руб, Пенсионеры: 75 руб, Взрослые: 90 руб.

11.00-12.00 «Загадки уральского малахита» - минералогический квест, где вы узнаете, как и почему этот яркий зеленый минерал стал одним из брендов Нижнего Тагила. 6+
Стоимость: Дошкольники: 25 руб. Учащиеся: 55 руб. Студенты: 75 руб. Пенсионеры: 85руб. Взрослые: 100 руб.

Историко-технический музей «Дом Черепановых» (ул. В.Черепанова, 1)
11.00-12.00 «Тагильские изобретатели» - интерактивное мероприятие. Проявив эрудицию и внимание, вы узнаете, почему Нижний Тагил стал родиной российского паровозостроения, и что еще изобрели тагильские умельцы.6+
Стоимость: Дошкольники: 25 руб. Учащиеся: 70 руб. Студенты: 90 руб. Пенсионеры: 100 руб. Взрослые: 120 руб.
Музей быта и ремесел горнозаводского населения (ул. Тагильская, 25)
14.00-15.00 «Путешествие в мир ремесел» - игра-квест. Познакомьтесь с предметами быта и орудиями труда, которые использовали тагильчанки более ста лет назад 6+
Стоимость: Дошкольники: 25 руб. Учащиеся: 70руб. Студенты: 90 руб. Пенсионеры: 100 руб. Взрослые: 120 руб.

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина (ул. Красноармейская, 8)
12.00-12.40 «Флаг детства» - мастер-класс. 1 июня в Международный день защиты детей вспомним историю праздника, поговорим о том, что полезно, а что вредно для ребёнка, и, конечно, изготовим символ этого праздника. 6+
Стоимость: Дошкольники: 60 руб. Учащиеся: 70 руб. Студенты/пенсионеры: 70 руб. Взрослые: 95 руб.

14.00-14.40 «Алёнушкины сказки» - лекция познакомит вас с известным уральским писателем Д.Н. Маминым-Сибиряком, его дочерью Алёнушкой и сказками, написанными специально для любимой дочки. 6+
Стоимость: Дошкольники: 7,5 руб. Учащиеся: 22,5 руб. Студенты: 25 руб. Пенсионеры: 32,5 руб. Взрослые: 37,5руб.

16.00-17.00 «Попрыгаем в «Резиночки» – игра-соревнование. «Резиночки» любимая игра советских девочек. Она была настолько популярна, что в неё играли всюду, где только позволяло место. Однако это не беспорядочное прыгание, в игре есть свои правила, о которых вы узнаете на нашем мероприятии и, конечно, попробуете свои силы в соревнованиях по прыжкам в резиночки. 6+
Стоимость: бесплатно.

Литературно-мемориальный музей Д.Н. Мамина-Сибиряка (п. Висим)
13.00-14.00 «Русские потешки» - игры и забавы на свежем воздухе 6+
Стоимость: бесплатно
Краеведческая библиотека музея-заповедника (ул. Уральская, 6)
14.00-16.00 «Леттеринг от Петра I до наших дней» - интерактивное мероприятие, на котором вы познакомитесь с искусством графического начертания букв и знаков, составляющих единую стилистическую и композиционную систему. 12+
Стоимость: 20 руб.
Фестиваль-парад «Аккорды лета»
1 июня в 16:00

Парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина
Праздник «Лето зовет»
1 июня в 14:00

Ребят ждет веселая программа, конкурсы, призы и подарки.

Участие бесплатное.

ТЦ DEPO, Свердловское шоссе, 31В

Праздник ко Дню защиты детей
1 июня в 13:00

Развлекательная программа на улице, уличный батут, конкурсы и соревнования в парке, призы. Для каждого участника праздника, бесплатное мороженое.

СРЦ «Атмосфера», ул. Черноисточинское шоссе, 17
Праздник глазами детей
1 июня в 13:00

Детей ждут развлекательная программа, конкурсы и подарки, общение с доброжелательными хаски, мастер-класс по фотопозированию, катание на сигвеях и электромобилях, аквагрим, мега-дженга, игра в снежки.

Вход бесплатный.

Гора Белая
Праздник ко Дню защиты детей
1 июня в 14:00

Торговый центр «Кит» приглашает на детский праздник. Маленьких гостей ждут весёлые конкурсы, призы, аквагрим.

ТЦ «Кит», ул. Черноисточинское ш., 49
Выставка детского творчества «Арт-калейдоскоп»
1 июня в 12:00

1 июня Центральная городская библиотека и арт-студия «Красная ворона» приглашают на выставку детского творчества «Арт-калейдоскоп». Ребята из студии представят свои работы. После выставки каждый сможет нарисовать свою картину мелом на асфальте.

Центральная городская библиотека, ул. Строителей, 1а
Праздничная программа «Счастливое детство»
1 июня в 14:00


ДК им. И.В. Окунева, пр. Вагоностроителей, 1
Музыкальное шоу «Лучше всех»
2 июня в 16:00

Дворец культуры «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39
Мультигонка «Тропа Ермака»
1 июня с 9:00
Гонка пройдёт в десятый раз на Выйском и Верхне-Выйском прудах.

Мультигонка вновь соберет отважных и мужественных спортсменов из разных городов Свердловской области, которые поборются за главный приз. Особенностью станет включение элементов поисково-спасательных работ и проверка навыков выживания в лесу. Участников ждут десять основных технических этапов и несколько историко-познавательных, на преодоление которых будет отведено десять часов.

Выставка «Тагильская обсерватория»
С 31 мая

Выставка знакомит с историей становления и развития метеорологии в Нижнетагильском поселке в XIX в.

Представленные посетителям рукописные и печатные журналы наблюдений за погодой, в том числе изданные в Париже, приборы, телескоп «А. Bardu. Paris», использовавшиеся на метеостанции, письма, отчеты и исследования по метеорологии из собрания Нижнетагильского музея-заповедника воссоздают живую картину одного из направлений заводского хозяйства XIX в. Посетители будут иметь уникальную возможность познакомиться с метеожурналами середины XIX века и сравнить погоду в Нижнем Тагиле того периода с сегодняшним днем.


Выставочные залы музея-заповедника, пр. Ленина, 1
Концерт «АД/СД»
1 июня

Команда «АД/СД» исполняет песни из репертуара Сплин, Чайф, Бориса Гребенщикова, Курары, Смысловых Галлюцинаций, Цоя, Агаты Кристи.

Вход на концерт свободный.

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
XVII Чемпионат мира по викторине
1 июня в 12:00

Чемпионат мира по викторине – ежегодный индивидуальный письменный синхрон по квизу. В 2018 году в турнире приняли участие около 3000 игроков из 45 стран мира на 14 языках. На русском языке чемпионат состоится уже в 12-й раз.

В программе турнира 240 вопросов, разбитых на 8 тем по 30 заданий: искусство, история, стиль жизни, медиа, развлечения, наука, спорт, мир.

НТИ (ф) УрФУ, аудитория 201
Кино
«Тайная жизнь домашних животных-2»

1 и 2 июня

«Россия»: 11:10, 12:55, 14:40, 16:40, 18:55
«Родина»: 11:10, 12:55, 14:40, 16:40, 18:55
«Красногвардеец»: 09:00, 19:20
ТЦ DEPO: 09:55, 11:00, 11:45, 12:50, 13:35, 14:45, 15:25, 16:35, 17:25, 18:25, 19:15, 20:15, 21:05, 22:05, 22:55, 23:55, 00:45

«Годзилла»

1 и 2 июня

ТЦ DEPO: 10:00, 12:35, 15:10, 16:05, 17:55, 20:30, 23:10
«Россия»: 11:45, 16:25, 18:25, 20:40, 23:10
«Родина»: 11:45, 16:25, 18:25,
20:40, 23:10
«Мульт в кино. Выпуск № 98. Летнее настроение»
1 и 2 июня

ТЦ DEPO: 10:00
«Аладдин»
1 и 2 июня
«Россия»: 09:20, 14:15, 20:55
«Родина»: 09:20, 14:15, 20:55
«Красногвардеец»: 17:00, 21:00
ТЦ DEPO: 09:40, 10:30, 13:05, 14:30, 15:40, 18:10, 20:45, 23:30
Хороших выходных!
Текст и оформление: Нателла Николова
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