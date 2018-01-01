12.00-12.40 «Флаг детства» - мастер-класс. 1 июня в Международный день защиты детей вспомним историю праздника, поговорим о том, что полезно, а что вредно для ребёнка, и, конечно, изготовим символ этого праздника. 6+

Стоимость: Дошкольники: 60 руб. Учащиеся: 70 руб. Студенты/пенсионеры: 70 руб. Взрослые: 95 руб.



14.00-14.40 «Алёнушкины сказки» - лекция познакомит вас с известным уральским писателем Д.Н. Маминым-Сибиряком, его дочерью Алёнушкой и сказками, написанными специально для любимой дочки. 6+

Стоимость: Дошкольники: 7,5 руб. Учащиеся: 22,5 руб. Студенты: 25 руб. Пенсионеры: 32,5 руб. Взрослые: 37,5руб.



16.00-17.00 «Попрыгаем в «Резиночки» – игра-соревнование. «Резиночки» любимая игра советских девочек. Она была настолько популярна, что в неё играли всюду, где только позволяло место. Однако это не беспорядочное прыгание, в игре есть свои правила, о которых вы узнаете на нашем мероприятии и, конечно, попробуете свои силы в соревнованиях по прыжкам в резиночки. 6+

Стоимость: бесплатно.



