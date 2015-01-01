КОЛЛЕДЖ, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ УЧИТЬСЯ!

Квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием.
Область профессиональной деятельности выпускников:
Специалист готовится к работе в качестве воспитателя детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием в дошкольных образовательных учреждениях разного вида и к воспитанию дошкольников в домашних условиях.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс воспитания и обучения детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием;
задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями (организациями) образования, культуры, родителями (лицами, их заменяющими)) по вопросам обучения и воспитания дошкольников с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием;
документационное обеспечение образовательного процесса.
Выпускники готовятся к следующим видам деятельности:
- организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие;
- обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с сохранным развитием;
- обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья;
- взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, и сотрудниками образовательного учреждения;
- методическое обеспечение образовательного процесса. Форма обучения/базовый уровень Срок обучения Очная, 9 кл. 3 г. 10 мес. Очная, 11 кл. 2 г.10 мес. Заочная, 9 кл. 4 г. 10 мес. Заочная, 11 кл. 3 г.10 мес.
Возможные места трудоустройства выпускников:
- дошкольные образовательные учреждения, реабилитационные центры для детей;
- учреждения государственного воспитания детей и др.
Прием осуществляется по
КОНКУРСУ СРЕДНЕГО БАЛЛА АТТЕСТАТА