ПОСТУПАЕМ В КОЛЛЕДЖ
КОЛЛЕДЖ, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ УЧИТЬСЯ!
О КОЛЛЕДЖЕ
В Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж №2» (ГБПОУ СО "НТПК№2") со всего города и Уральского региона поступают учиться будущие педагоги, ру­ководители ОУ... и звезды миро­вого спорта. Для многих маяком стали имена Натальи Рогози­ной, Ирины Потеевой, Владими­ра Николашина, Ксении Кривовой - спортсменов, известных далеко за пределами России. Все они - выпускники и студенты учебного заведения, которое в июне 2015 года отметило 30-летний юбилей.

За 30 лет из стен кол­леджа вышло более 3000 вы­пускников, которые трудятся в учреждениях физкультурно-оздоровительной направлен­ности, образования, работают воспитателями детских садов, педагогами дополнительного образования, тренерами, учи­телями, преподавателями и менеджерами.
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ
КОЛЛЕДЖА
Специальность: 49.02.01 Физическая культура
Основное содержание деятельности преподавателя физической культуры включает в себя выполнение трех функций – обучающую, воспитывающую и организующую. Они воспринимаются в единстве.

Уникальность профессии

Профессию учителя физической культуры нельзя назвать редкой, в нашей стране она достаточно распространена. Уже несколько лет на рынке труда наблюдается спрос на представителей профессии учителя физической культуры, несмотря на то, что специалистов каждый год выпускается немало.

Форма обучения/базовый уровень Срок обучения Очная, 9 кл. 3 г. 10 мес. Очная, 11 кл. 2 г.10 мес. Заочная, 9 кл. 4 г. 10 мес. Заочная, 11 кл. 3 г.10 мес.

Возможные места трудоустройства выпускников:

  • Учреждения общего, профессионального, дополнительного образования (общеобразовательные школы, спортивные клубы фитнес-центры, учреждения государственного воспитания детей).
Прием осуществляется по

КОНКУРСУ СРЕДНЕГО БАЛЛА АТТЕСТАТА

Дополнительный вступительный экзамен - Общая физическая подготовка (ОФП)

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФП (СКАЧАТЬ)
Специальность: 44.02.03 Педагогика дополнительного образования

Квалификация – педагог дополнительного образования в области:

· технического творчества (преподаватель по авиа - и судо - моделированию, Lego - технологиям и основам робототехники в учреждениях дополнительного образования детей);

· социально-педагогической деятельности (социальный педагог; педагог-организатор групп развития детей школьного возраста).

Тебя здесь научат:
- планировать занятия, досуговые мероприятия, конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки;
- организовывать и проводить занятия (в кружках, секциях, творческих объединениях);
- писать сценарии, выступать организатором акций, праздников и многому другому.

Срок обучения Очная, 9 кл. 3 г. 10 мес. Очная, 11 кл. 2 г.10 мес. Заочная, 9 кл. 4 г. 10 мес. Заочная, 11 кл. 3 г.10 мес.

Практика студентов проходит в общеобразовательных школах, дворцах творчества, учреждениях дополнительного образования детей.
Где ты сможешь работать:
  • учреждения дополнительного образования (дворец культуры, квартальный клуб, дом культуры);
  • общеобразовательная школа;
  • колледж, техникум и др.
Если ты любишь творческую деятельность и проводить время с пользой, то тебе обязательно нужно поступить на специальность «Педагогика дополнительного образования» в ГБПОУ СО "Нижнетагильский педагогический колледж №2"!
Прием осуществляется по
КОНКУРСУ СРЕДНЕГО БАЛЛА АТТЕСТАТА.

Специальность: 44.02.04
Специальное дошкольное образование

Квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием.

Область профессиональной деятельности выпускников:
Специалист готовится к работе в качестве воспитателя детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием в дошкольных образовательных учреждениях разного вида и к воспитанию дошкольников в домашних условиях.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс воспитания и обучения детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием;
задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями (организациями) образования, культуры, родителями (лицами, их заменяющими)) по вопросам обучения и воспитания дошкольников с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием;
документационное обеспечение образовательного процесса.

Выпускники готовятся к следующим видам деятельности:
- организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие;
- обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с сохранным развитием;
- обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья;
- взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, и сотрудниками образовательного учреждения;
- методическое обеспечение образовательного процесса.
Форма обучения/базовый уровень Срок обучения Очная, 9 кл. 3 г. 10 мес. Очная, 11 кл. 2 г.10 мес. Заочная, 9 кл. 4 г. 10 мес. Заочная, 11 кл. 3 г.10 мес.

Возможные места трудоустройства выпускников:
  • дошкольные образовательные учреждения, реабилитационные центры для детей;
  • учреждения государственного воспитания детей и др.
Прием осуществляется по
КОНКУРСУ СРЕДНЕГО БАЛЛА АТТЕСТАТА

Специальность: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Квалификация операционный логист.

Форма обучения/базовый уровень Срок обучения Очная, 9 кл. 2 г.10мес. Очная, 11 кл. 1г.10мес. Заочная, 9 кл. 3г.10мес. Заочная,11 кл. 2г.10мес.

Логист (от англ. logistics - снабжение, материально-техническое обеспечение) - это специалист, который координирует движение товаров на пути от производства до точек реализации.

Задача логиста – организовать и координировать систему поставки и распределения товаров таким образом, чтобы нужный потребителю товар необходимого качества и в нужном количестве доставить в нужное время, в нужное место с минимальными затратами конкретному потребителю.
Направления логистики – транспортная, сбытовая, закупочная, складская и производственная.
На сегодняшний день логисты являются востребованными и высокооплачиваемыми специалистами.

Возможные места трудоустройства выпускников:
  • транспортно-логистические компании и организации;
  • логистические центры; крупные торговые центры и промышленные предприятия и др.
Прием осуществляется по

КОНКУРСУ СРЕДНЕГО БАЛЛА АТТЕСТАТА

КОЛЛЕДЖ, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ УЧИТЬСЯ!
ВЫБЕРИ СВОЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС!
ХОЧУ УЧИТЬСЯ!
622048, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул. Коровина, 1
+7 (3435) 33-76-86
+7 (3435) 33-66-93
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