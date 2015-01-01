КОЛЛЕДЖ, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ УЧИТЬСЯ!

дошкольные образовательные учреждения, реабилитационные центры для детей;

учреждения государственного воспитания детей и др.

Квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием.Область профессиональной деятельности выпускников:Специалист готовится к работе в качестве воспитателя детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием в дошкольных образовательных учреждениях разного вида и к воспитанию дошкольников в домашних условиях.Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс воспитания и обучения детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием;задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями (организациями) образования, культуры, родителями (лицами, их заменяющими)) по вопросам обучения и воспитания дошкольников с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием;документационное обеспечение образовательного процесса.Выпускники готовятся к следующим видам деятельности:- организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие;- обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с сохранным развитием;- обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья;- взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, и сотрудниками образовательного учреждения;- методическое обеспечение образовательного процесса.Форма обучения/базовый уровень Срок обучения Очная, 9 кл. 3 г. 10 мес. Очная, 11 кл. 2 г.10 мес. Заочная, 9 кл. 4 г. 10 мес. Заочная, 11 кл. 3 г.10 мес.Возможные места трудоустройства выпускников:Прием осуществляется поКОНКУРСУ СРЕДНЕГО БАЛЛА АТТЕСТАТА