Июль
Как уберечь своего ребёнка от смерти и травм
Объясняют медицинские и спасательные службы Нижнего Тагила
31 июля, 13:54
Как жителям Свердловской области организовать новую площадку для сбора ТКО
Жители многоквартирных домов часто задают вопросы обо организации контейнерной площадки, а также как установить дополнительные контейнеры.
22 июля, 20:02
Итоги недели: квартира на 3,5 тысячи человек и дорожники на инвалидных колясках
Главные события с 8 по 14 июля – в подборке TagilCity.ru
15 июля, 10:54
Итоги недели: перестановки в мэрии, коляски для дорожников и жуткое преступление
Главные события с 1 по 7 июля – в подборке TagilCity.ru
8 июля, 12:04
Кто стоит на страже суставов? Коротко о главном
Боли в суставах, ограничивающие движения, мешающие повседневной жизни.
2 июля, 18:53
Итоги недели: заседание Нижнетагильской думы, ремонт детской поликлиники и Северный
Главные события с 24 по 30 июня – в подборке TagilCity.ru
1 июля, 12:19
Июнь
Итоги недели: мост, жалобы Путину и очередное увольнение на «Тагил-ТВ»
Итоги недели: мост, жалобы Путину и очередное увольнение на «Тагил-ТВ»
24 июня, 12:52