Преднамеренное банкротство, бурная фантазия и снегопады: итоги недели в Нижнем Тагиле

Великие комбинаторы

Признаки намеренного банкротства найдены временным управляющим УК «ТС» в Нижнем Тагиле. По материалам редакции, владельцы управляющей компании уже не первый раз банкротят свои фирмы. После этого они обычно открывают новые управляющие компании или переводят дома под управление в свои уже открытые компании. Таким образом, полагают спикеры редакции, им удается избавиться от долгов перед ресурсниками и продолжать собирать деньги с должников. Временный управляющий УК «ТС» подал заявление в полицию, редакция TagilCity.ru направила запрос в прокуратуру.

Тем временем свердловское правительство не планирует просить Москву списать долги по ЖКХ с населения региона. Ранее с такой инициативой выступил свердловский депутат Госдумы Дмитрий Ионин. Однако в департаменте информационной политики редакции сообщили о том, что просьба списать долги населению ущемит права тех жителей Свердловской области, которые за коммунальные услуги платят исправно. Напомним, ранее Чечня получила списание долгов за газ. Это стало причиной целой волны подобных требований от других регионов России.

870 млн руб. на троих в год получают подрядчики, которые кормят детей в школах и садиках Нижнего Тагила. Редакция провела расследование и выявила, что в течение нескольких лет одни и те же три подрядчика получали контракты на обеспечение питанием тагильских детей. При этом в конкурсах участвуют и другие организации, но контракты регулярно достаются именно трём фирмам. При этом, по данным открытых источников, у каждой из этих компаний ранее надзорными органами были выявлены нарушения.

В январе в России произошло очередное подорожание услуг ЖКХ. Эксперты выяснили, сколько и за что на самом деле платит население. В некоторых регионах страны после мусорной реформы стоимость услуг по вывозу мусора выросла в десятки раз. Где-то сильно дорожают горячая и холодная вода, а в некоторых регионах наоборот - некоторые коммунальные услуги подешевели. Почему так происходит? Коммунальная магия.

В Нижнем Тагиле продолжаются попытки снизить число колоний. В частности, Городская дума и силовики планируют создать рабочую группу для лоббирования переноса колоний из города. В свою очередь в ГУФСИН вновь отказывают в таких планах и напоминают, что часть вышедших на волю сидельцев изначально являются жителями Нижнего Тагила, а деятельность заключённых ежегодно дает государству десятки различных видов продукции.