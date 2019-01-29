Преднамеренное банкротство, бурная фантазия и снегопады: итоги недели в Нижнем Тагиле

Признаки намеренного банкротства найдены временным управляющим УК «ТС» в Нижнем Тагиле. По материалам редакции, владельцы управляющей компании уже не первый раз банкротят свои фирмы. После этого они обычно открывают новые управляющие компании или переводят дома под управление в свои уже открытые компании. Таким образом, полагают спикеры редакции, им удается избавиться от долгов перед ресурсниками и продолжать собирать деньги с должников. Временный управляющий УК «ТС» подал заявление в полицию, редакция TagilCity.ru направила запрос в прокуратуру.
Тем временем свердловское правительство не планирует просить Москву списать долги по ЖКХ с населения региона. Ранее с такой инициативой выступил свердловский депутат Госдумы Дмитрий Ионин. Однако в департаменте информационной политики редакции сообщили о том, что просьба списать долги населению ущемит права тех жителей Свердловской области, которые за коммунальные услуги платят исправно. Напомним, ранее Чечня получила списание долгов за газ. Это стало причиной целой волны подобных требований от других регионов России.
870 млн руб. на троих в год получают подрядчики, которые кормят детей в школах и садиках Нижнего Тагила. Редакция провела расследование и выявила, что в течение нескольких лет одни и те же три подрядчика получали контракты на обеспечение питанием тагильских детей. При этом в конкурсах участвуют и другие организации, но контракты регулярно достаются именно трём фирмам. При этом, по данным открытых источников, у каждой из этих компаний ранее надзорными органами были выявлены нарушения.
В январе в России произошло очередное подорожание услуг ЖКХ. Эксперты выяснили, сколько и за что на самом деле платит население. В некоторых регионах страны после мусорной реформы стоимость услуг по вывозу мусора выросла в десятки раз. Где-то сильно дорожают горячая и холодная вода, а в некоторых регионах наоборот - некоторые коммунальные услуги подешевели. Почему так происходит? Коммунальная магия.
В Нижнем Тагиле продолжаются попытки снизить число колоний. В частности, Городская дума и силовики планируют создать рабочую группу для лоббирования переноса колоний из города. В свою очередь в ГУФСИН вновь отказывают в таких планах и напоминают, что часть вышедших на волю сидельцев изначально являются жителями Нижнего Тагила, а деятельность заключённых ежегодно дает государству десятки различных видов продукции.
Появились актуальные данные о судьбе Александра Чумарина. Хоккейный тренер пропал в 2017-м году, сейчас подозреваемый в его убийстве может получить до 15 лет. Выясняются подробности всего произошедшего.
Тревожные сообщения на этой неделе поступают из разных районов города. Подростки говорят о подозрительных мужчинах, которые их преследуют. Чаще всего об этом сообщают своим родителям школьницы. При это не было ни одного обращения в полицию - все истории являются пока лишь историями. Правоохранители напоминают тагильчанам, что для того чтобы поймать подозреваемых и преступников, у полиции должны быть сигналы от населения. Пока все истории заканчиваются лишь сообщениями в социальных сетях и обращениями в СМИ.
А поскольку такие сообщения официально отсутствуют - появилась и другая версия. В частности, переживающие, эмоциональные подростки могли для привлечения внимания к своим персонам просто рассказывать подобные страшилки. Кроме того, наиболее впечатлительные родители могли внушить детям опасение, что любой человек, идущий по одной улице с их ребёнком, может оказаться злоумышленником. Где граница между здравым смыслом и подозрением в реальном преступлении?
Сезонное обострение идёт у мошенников: так, на этой неделе поступали жалобы на «газовиков», которые устанавливают пенсионерам некие приборы для якобы защиты от взрывов газа. Солидные мужчины запугивают стариков напоминаниями про взрывы в Шахтах и в Магнитогорске. Настоящие специалисты газовых служб напоминают о том, что их представители не ходят по квартирам и не предлагают установку подобных аппаратов. Кроме того, эти аппараты в реальности стоят гораздо дешевле, чем их продают мошенники. Всем тагильчанам рекомендуют проинструктировать пожилых родственников на эту тему, а также обязательно обращаться в полицию, чтобы можно было максимально быстро найти преступников.
Чуть не попались на уловки мошенников и мечтающие сниматься в кино. А в частности, в Тагиле был объявлен кастинг для сериала «Физрук» на ТНТ, только этот кастинг оказался ненастоящим. Липовые организаторы начали требовать деньги за участие, а телеканал отрицает проведение съемок сериала в Нижнем Тагиле.
Прекрасная новость: уже через месяц - 2 марта - тагильчанин Максим Герт выйдет на волю после двух лет, полученных за привезенный из Перу напиток. Начально мужчина получил срок 11,5 лет, однако после публикации TagilCity.ru и всероссийской известности истории, суд пересмотрел свое решение и назначил тагильчанину существенно меньший срок.
Нижний Тагил накрылись снегопады. С большим количеством осадков борется как техника на трамвайных путях, так и дорожные службы города, круглосуточно отбивающие у непогоды одну улицу за другой.
При этом ГИБДД Нижнего Тагила напоминает, что при случае ДТП водителям необходимо максимально оперативно фиксировать факт аварии и убирать автомобили с проезжей части, чтобы не мешать проезду транспортных средств.
По данным МЧС, в Нижнем Тагиле с 3 по 7 февраля ожидаются аномальные морозы, по региону температура опустится до -40 °C. В связи с высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ в Нижнем Тагиле часть классов закрыты на карантин и отменены некоторые мероприятия в помещениях, но надвигающиеся морозы не станут поводом для полного закрытия учебных учреждений. В управлении образования отмечают, что школы и садики Нижнего Тагила будут работать при любой посещаемости.
А бум с записью в первые классы ночью 1 февраля обрушил работу сайта госуслуг: ответственные родители так торопились записать детей в школы, что забыли о возможности сделать и несколькими другими способами. В итоге за 12 часов первого дня приема заявлений были поданы 40% заявок из всего числа первоклассников 2019 года. Вот это жажда знаний!
Для тех, кто не хочет сидеть дома, готов к приключениям на свежем воздухе или наоборот, уютным посиделкам, - нас свежий Культобзор! И будьте здоровы!