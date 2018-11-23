Итоги недели: заседание Нижнетагильской думы, ремонт детской поликлиники и Северный

Тагильская дума одобрила ликвидацию должности руководителя аппарата администрации. Теперь вместо неё появится управляющий делами администрации, который возьмёт на себя функции «завхоза», и будет создано новое управление территориального развития и общественных связей, которое возглавит нынешний руководитель аппарата администрации Алексей Храмцов.
Тагильские депутаты единогласно оценили работу мэрии как «удовлетворительную». Это они так похвалили вообще-то. На заседании думы решили, что результат работы Владислава Пинаева заслуживает самой высокой оценки, поскольку он в 2018 году принял управление городом с бременем долгов, но со своими задачами справляется — Тагил развивается.
Детская поликлиника на Карла Маркса, 36 обслуживает восемь тысяч детей, проживающих в центре Нижнего Тагила. Её здание официально признано неаварийным, но уже давно нуждается в капремонте, который проводили последний раз в конце прошлого века. Обойдётся это в сумму не менее 80 миллионов рублей.
Депутаты Нижнего Тагила решили присвоить звание почётного гражданина города сразу двум людям — председателю комитета по соцполитике Заксобрания Вячеславу Погудину и главврачу ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 7» Вячеславу Мишарину. Последний, к слову, выдвигался на звание несколько лет подряд, но каждый раз уступал более медийным конкурентам.
В каждом городе есть район, который несёт дурную славу и которым — иногда даже с гордостью — пугают приезжих. В Москве это Чертаново и прочие окраины с богатой криминальной историей, в Екатеринбурге — Уралмаш, в Нижнем Тагиле — Вагонка, или, если официально, Дзержинский район. А на самом его краю располагается микрорайон Северный посёлок, где многие тагильчане ни разу не были, для них эта часть города — загадка. Если Вагонке свойственно чувствовать себя обособленной от Нижнего Тагила (при поездке в центр местные говорят: «Едем в город»), то люди в Северном негласно отделяют себя и от Дзержинского района. Они называют себя северскими.
Побывали в самом загадочном посёлке Нижнего Тагила. Рассказываем.