Итоги недели: заседание Нижнетагильской думы, ремонт детской поликлиники и Северный

Неугасающее сияние Северного

В каждом городе есть район, который несёт дурную славу и которым — иногда даже с гордостью — пугают приезжих. В Москве это Чертаново и прочие окраины с богатой криминальной историей, в Екатеринбурге — Уралмаш, в Нижнем Тагиле — Вагонка, или, если официально, Дзержинский район. А на самом его краю располагается микрорайон Северный посёлок, где многие тагильчане ни разу не были, для них эта часть города — загадка. Если Вагонке свойственно чувствовать себя обособленной от Нижнего Тагила (при поездке в центр местные говорят: «Едем в город»), то люди в Северном негласно отделяют себя и от Дзержинского района. Они называют себя северскими.

Побывали в самом загадочном посёлке Нижнего Тагила. Рассказываем.