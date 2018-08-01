Как помочь ребенку настроиться на учебу после летних каникул

1 сентября дети с радостью побегут в школу. Но как правило, радость заключается лишь в одном – это встреча с одноклассниками, которых ребенок не видел все лето. Пара дней, и радость у ребенка проходит, он начинает жаловаться на усталость, появляется нежелание выполнять домашние задания.

Редакция TagilCity.ru собрала самые актуальные советы и комментарии специалистов и родителей, как подготовить ребенка к началу учебного года.