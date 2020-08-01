Карточки
Какие изменения в законах ждут россиян с 1 августа
Сегодня, 11:10Фото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
10 изменений в законах, которые начнут действовать в августе 2020 года.
Как правило, с наступлением нового месяца в России вступают в силу какие-либо новые законы, поправки и нововведения. Август стал не исключением — россиян ждут новые тарифы ОСАГО, повышение пенсий и цен на газ, а также открытие границ и новые правила приема на работу иностранных студентов.