Какие изменения в законах ждут россиян с 1 августа

Земля на Дальнем востоке - для всех

С августа все россияне могут стать обладателями земельных участков в Бурятии или Забайкалье. Для этого можно взять землю в безвозмездное пользование. Это можно сделать бесплатно через интернет. Через год необходимо определиться, как участок будет использоваться, через три года – его необходимо задекларировать. Далее участок может перейти в собственность к хозяину, либо он оформляет ипотеку под 2% годовых на срок до 20 лет.