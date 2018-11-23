Яд в воздухе, миллионы в карманах и волшебные планы: итоги недели в Нижнем Тагиле

Конец ноября - это многочисленные комиссии по бюджету. В частности, уже стало известно об увеличении финансирования тагильского спорта на 200 миллионов, более 600 миллионов уйдут на дорожные работы, еще 18 миллионов - на ремонт тротуаров.
Но выделяемые на разные проекты деньги - не всегда панацея от всех проблем. Так, жители Нижнего Тагила задолжали за ЖКХ 264 миллиона рублей. То есть на эти средства коммунальщики (в теории) могли бы обновить коммуникации и предотвратить, например, постоянные порывы на сетях в начале отопительного сезона.
В Свердловской области названы имена самых частых должников - чаще всех в долги влезают Александры и Натальи.
Напряженными были часы четверга для администрации ГГО. В здании пригородной администрации проходили обыски, их причины пока не разглашаются.
Ещё одним громким делом стало задержание уральского блогера Александра Устинова. По предварительным данным, Устинова обвиняют в мошенничестве. Озвучивается, что медийщик задержан при получении 10 миллионов рублей. Официально известно, что Устинов пробудет под арестом до 25 января.
Ограничивали на этой неделе не только свободу, но и право на чистый воздух. В Нижнем Тагиле 29 ноября зафиксировано превышение содержания сероводорода и бурого газа. А в регионе снова выросли цены на бензин.
Однако в современных реалиях потери терпят не только простые граждане, но и производители. Так, действующие поборы в торговых сетях не дают небольшим производителям попадать на полки супермаркетов. Расследование холдинга 1MediaInvest рассказывает о плате за вход в сеть и взносы.
На этой неделе Владимир Путин подписал указ о введении льготного налогообложения для самозанятых. Редакция TagilCity.ru пообщалась с местными самозанятыми и выяснила, хотят ли они делиться своим доходом с государством, почему налогообложение всё-таки требуется и кого меньше всего хотят содержать люди на свои налоги.
Хорошим делом назвал ГУЛАГ 23-летний депутат из Екатеринбурга. Конечно, на славу Глацких он рассчитывать после этого не может, но поспешил объяснить, что преступники должны приносить государству пользу, а не быть лишь на постоянном содержании.
Евгений Куйвашев в свою очередь выступил с предложением внедрить программу оздоровления, выделяя каждому свердловчанину по стакану молока в день.
Общественник из Нижнего Тагила Илья Коровин выступил с идеей построить в Нижнем Тагиле предприятия по переработке мусора в стройматериалы, бордюры и другие полезные изделия.
Плохой идеей стал конкурс рисунков на тему толерантности в школе Екатеринбурга. После детской картинки с геями и лесбиянками у взрослых возникла еще одна плохая идея - прислать в школу проверяющих и психологов, изъять рисунки и в целом устроить из истории публичную порку. Кстати, на одном их рисунков еще есть и кролик - видимо, дети призывали не только к толерантности к однополым отношениям и разным национальностям, но к любви к разным животным. Пока призывов к зоофилии в рисунках не нашли, но у специалистов еще есть время, чтобы придумать, в чем еще виноваты школа и ее ученики.
С 1 декабря в Нижнем Тагиле ограничено движение по театральной площади. Городе начинается строительство ледового городка, и автомобилистам нужно заранее выбирать пути объезда.
При этом строить городок впервые за многие годы будет не ООО «Парад» Андрея Зайцева, а предприниматель из Екатеринбурга Кирилл Масягин.
В преддверии дня инвалидов редакция TagilCity.ru подготовила интересный материал о жизни организаций, которые помогают людям с ограниченными возможностями здоровья. Оказалось, эти тагильчане - несмотря на многочисленные сложности - все-таки живут достаточно насыщенной жизнью.
Творчество, спорт и волонтерство: безграничные возможности инвалидов в Нижнем Тагиле