Яд в воздухе, миллионы в карманах и волшебные планы: итоги недели в Нижнем Тагиле

Вынужденные ограничения

Напряженными были часы четверга для администрации ГГО. В здании пригородной администрации проходили обыски, их причины пока не разглашаются.

Ещё одним громким делом стало задержание уральского блогера Александра Устинова. По предварительным данным, Устинова обвиняют в мошенничестве. Озвучивается, что медийщик задержан при получении 10 миллионов рублей. Официально известно, что Устинов пробудет под арестом до 25 января.

Ограничивали на этой неделе не только свободу, но и право на чистый воздух. В Нижнем Тагиле 29 ноября зафиксировано превышение содержания сероводорода и бурого газа. А в регионе снова выросли цены на бензин.

Однако в современных реалиях потери терпят не только простые граждане, но и производители. Так, действующие поборы в торговых сетях не дают небольшим производителям попадать на полки супермаркетов. Расследование холдинга 1MediaInvest рассказывает о плате за вход в сеть и взносы.

На этой неделе Владимир Путин подписал указ о введении льготного налогообложения для самозанятых. Редакция TagilCity.ru пообщалась с местными самозанятыми и выяснила, хотят ли они делиться своим доходом с государством, почему налогообложение всё-таки требуется и кого меньше всего хотят содержать люди на свои налоги.