В Нижнем Тагиле работает колония для больных туберкулёзом. Это опасно?

Туберкулёз – что это?

80% людей старше 30 лет инфицированы туберкулёзом (микобактерией или палочкой Коха). Это не означает, что человеку требуется немедленное лечение или он заразен. Болезнь живёт в организме до тех пор, пока среда для размножения бактерий не станет благоприятной. Медики говорят, что туберкулёз – это социальная болезнь. Она «просыпается» у курящих людей, наркоманов, алкоголиков, больных серьёзными хроническими заболеваниями и ВИЧ. Также рискуют пробудить в своём организме микобактерии любители самолечения (из-за снижения природного иммунитета), употребляющие мало белковой пищи и те, кто находится в состоянии хронического стресса.

Остальные 20% - те, которые ни разу в жизни не встречались с туберкулёзом лицом к лицу. В эту же категорию входят люди, живущие в отремонтированных квартирах с новой мебелью, получающие достаточного витаминов и белков, а также новорождённые и маленькие дети, у которых есть прививка БЦЖ. Если у человека отличный иммунитет и он привит от туберкулёза, его организм может справиться с инфекцией самостоятельно.

Заразиться туберкулёзом реальнее всего воздушно-капельным путём, но в теории инфицирование может произойти и через личные вещи или предметы больного с открытой формой. Микобактерии очень живучие - выживают при кипячении до 5 минут, их не уничтожить ни кислотами, ни щелочами, ни ацетоном, ни спиртом. Даже рассеянный солнечный свет им не страшен.

Туберкулёз бывает двух форм – открытой и закрытой. Именно со второй начинается само заболевание - в лёгких больного развивается небольшой очаг инфекции. Если его сразу выявить и начать лечение, то туберкулёз не сможет перейти в следующую - открытую форму. В открытой стадии бактерии активно размножаются в организме носителя и разрушают лёгкие - человек начинает кашлять и чихать палочками Коха и становится заразным для окружающих.

Если носитель инфекции (кто-то из тех 80%) повторно встретится с открытой формой туберкулёза, не факт, что он сразу заболеет. Для этого, говорят медики, у человека должен быть очень низкий иммунитет.

Чтобы принести заразу домой не обязательно быть инфицированным самому - теоретически, говорят медики, бактерии могут попасть в дом и на одежде, и на обуви.