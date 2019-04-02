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В Нижнем Тагиле работает колония для больных туберкулёзом. Это опасно?
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле работает колония для больных туберкулёзом. Это опасно?

Сегодня, 15:27Ксения ПлесовскихФото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области