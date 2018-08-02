Детские сады будущего: уникальный опыт Нижнего Тагила

Современные детские сады Нижнего Тагила – это уникальные площадки, признанные не только городским сообществом, но и другими регионами страны. Мини-кванториумы, машиностроение и металлургия для детей, уникальные атрибуты для занятий с особенными ребятами – все это имеет место в Нижнем Тагиле.

TagilCity.ru совершил объезд по детским садам Дзержинского района – №187, №23, №143 и №192 МАДОУ «Детство», каждый из которых уникален по-своему. Будучи экспериментальными площадками, детские сады стали полем для воплощения самых необычных и смелых идей. Надо сказать, все участники этого процесса – дети, родители, руководство детских садов и представители мэрии Нижнего Тагила – воодушевлены и удовлетворены таким успехом. Планируется таким образом преобразовать не только городские детские сады, но и передать опыт другим регионам. Подробнее в экскурсии с TagilCity.ru.