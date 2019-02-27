Кадровые перестановки, жаркие споры и планы на будущее: итоги недели в Нижнем Тагиле

Тагильский медиаменеджер Ирина Пудовкина возглавила нефтяную компанию мужа - теперь она контролирует не только несколько СМИ, но и будет заниматься выведением из кризисов местной сети АЗС.
Еще одно назначение произошло в спортшколе «Юпитер» и ФОК «Президентский»: с 1 марта их возглавляет Александр Долгоруков, на его место директора спортшколы «Юность» встает Сергей Кутемов, 20 лет возглавлявший «Юпитер» и с момента открытия - ФОК «Президентский». Такую передачу власти в мэрии пояснили стандартной рокировкой кадров. Но думает ли также Кутемов?
Новая структура в мэрии перенаправила внешние коммуникации в прямое управление главе города Владиславу Пинаеву. Так, отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе и отдел по организации работы с обращениями граждан выходят из-под управления руководителя аппарата Андрея Ленды.
Сложности с коммуникацией возникли у свердловского минздрава и клиники Тетюхина. Две стороны никак не могут определиться с количеством квот: министерство говорит о том, что квоты - это не единственное, на что должен полагаться менеджмент клиники, а вот УКЛРЦ уверен, что квоты на лечение пациентов не дают исходя из неких скрытых мотивов. У каждой стороны есть свои аргументы: в ход идут как власть, так и привлечение общественности. Противостояние продолжается.
Героям этой недели пришлось искать выходы из кризисных ситуаций. Так, тагильские молодогвардейцы среди защитников Отечества поздравляли и «оккупантов», за что в последствии юным единороссам пришлось извиниться.
В мусорном кризисе свердловские политологи увидели войну за губернаторское кресло. Правда ли это - никто точно не знает, но на этой неделе губернатор Свердловской области поручил устранить недочеты мусорной реформы, а прокуроры составили тагильчанам коллективное заявление на пересмотр мусорных тарифов.
За выбросы в реку Тагил на этой неделе был наказан «Уралхимпласт»: за вред экологии предприятие теперь заплатит 80 тысяч рублей.
На территории строящейся школы №100 в Нижнем Тагиле были задержаны 12 нелегалов. По данным подрядчика, эти строители работали в субподрядной организации.
Решение проблемы ветерана МВД, с которого списывали алименты мертвой жене, приближается: ситуация находится под личным контролем полковника Абдулкадырова.
А тагильские криминалисты рассказали о том, что преступникам не удастся скрыть следы преступлений, ведь у специалистов есть масса способов определить все обстоятельства. И на минувшей неделе, кстати, был задержан мужчина, который признался в нескольких нападениях на женщин.
С апреля в Нижнем Тагиле остается всего один роддом: на полтора года закрывается медучреждение на Вагонке, и все это время принимать пациентов будет только перинатальный центр. В идеале женщин осенью 2020 года встретит обновленный отремонтированный роддом.
При этом будущее тагильских детей вызывает серьезную тревогу не только из-за плотного графика родильного отделения. По результатам исследований, 57% тагильчан считают физическое наказание эффективным методом воспитания. На фоне невысоких демографических показателей такая статистика мало радует.
Что же будет дальше? Таким вопросом задаешься, когда видишь горы снега на детских площадках в Нижнем Тагиле. Управляющие компании города не очень утруждают себя ни уборкой снега во дворах, ни вывозом снега. С приходом весны все это растает и потечет на дороги, поэтому местные жители уже могут запасаться резиновыми сапогами. Ну, или лодками.
1 марта в родной Нижний Тагил вернулся Макс Герт, которому после публикаций в СМИ был снижен срок за перуанский напиток, привезенный в Россию. Он провел в заключении 2 года вместо 11,5, которые изначально были назначены ему судом. Сейчас мужчина вернется к воплощению своих творческих планов.
Мечты о профессии и как их воплотить в жизнь? Тагильские специалисты рассказали о том, как в городе обстоят дела с профориентацией. Оказывается, поиск себя ведут не только подростки, но и люди более старшего возраста. И для этого в Нижнем Тагиле есть условия.