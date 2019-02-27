Кадровые перестановки, жаркие споры и планы на будущее: итоги недели в Нижнем Тагиле

Власть и деньги

Тагильский медиаменеджер Ирина Пудовкина возглавила нефтяную компанию мужа - теперь она контролирует не только несколько СМИ, но и будет заниматься выведением из кризисов местной сети АЗС.

Еще одно назначение произошло в спортшколе «Юпитер» и ФОК «Президентский»: с 1 марта их возглавляет Александр Долгоруков, на его место директора спортшколы «Юность» встает Сергей Кутемов, 20 лет возглавлявший «Юпитер» и с момента открытия - ФОК «Президентский». Такую передачу власти в мэрии пояснили стандартной рокировкой кадров. Но думает ли также Кутемов?

Новая структура в мэрии перенаправила внешние коммуникации в прямое управление главе города Владиславу Пинаеву. Так, отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе и отдел по организации работы с обращениями граждан выходят из-под управления руководителя аппарата Андрея Ленды.

Сложности с коммуникацией возникли у свердловского минздрава и клиники Тетюхина. Две стороны никак не могут определиться с количеством квот: министерство говорит о том, что квоты - это не единственное, на что должен полагаться менеджмент клиники, а вот УКЛРЦ уверен, что квоты на лечение пациентов не дают исходя из неких скрытых мотивов. У каждой стороны есть свои аргументы: в ход идут как власть, так и привлечение общественности. Противостояние продолжается.