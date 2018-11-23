Карточки Итоги недели: школа с лягушками, дом-призрак и трагедия на Вагонке

На прошлой неделе тагильские водолазы обнаружили в пруду камень с высеченной на старославянском молитвой, конфликт мэрии с владельцами дома-призрака в парке Народный получил новый виток, а очередной тагильчанин записал обращение у Путину, хотя мог решить свой вопрос и в мэрии.

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