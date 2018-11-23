Карточки
Итоги недели: школа с лягушками, дом-призрак и трагедия на Вагонке
Сегодня, 11:50Фото: TagilCity.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На прошлой неделе тагильские водолазы обнаружили в пруду камень с высеченной на старославянском молитвой, конфликт мэрии с владельцами дома-призрака в парке Народный получил новый виток, а очередной тагильчанин записал обращение у Путину, хотя мог решить свой вопрос и в мэрии.
Главные события с 27 мая по 2 июня - в подборке TagilCity.ru.