Мусорная реформа в Нижнем Тагиле: кому, когда и сколько платить за вывоз мусора

Кто такой региональный оператор и что он делает?

Региональный оператор – это организатор деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, а также обезвреживанию и захоронению ТКО. Работает он сам, либо через субподрядчиков, заключая договоры со специализированными компаниями.

В его полномочия также входит обеспечение обработки отходов перед размещением и даже ликвидация несанкционированных свалок.

1 января вся территория РФ должны перейти к работе с ТКО через операторов. В Свердловской области в среднем вырабатывается 150 миллионов тонн отходов в год, порядка полутора миллионов - ТКО. В наших планах на ближайшую перспективу – 10 лет – строительство 13-ти межмуниципальных центров, одним из которых станет Нижний Тагил,пояснил на пресс-конференции 3 октября Егор Свалов, замминистра энергетики и ЖКХ региона.

Всего в регионе действует порядка 20 полигонов, отвечающих всем нормам, именно они будут работать в рамках новой реформы. Не соответствующие требованиям территории будут выведены из эксплуатации.

В постсоветский период на территории Нижнего Тагила действовали три полигона: на территории Тагилстроевского, Дзержинского и Ленинского районов. В Тагилстроевском районе, на Руднике, полигон закрыт, началась некая рекультивация полигона, он сегодня не является действующим. Полигон в Дзержинском районе имеет лицензию до 2019 года, там разрешено складирование только строительного мусора, захоронение ТБО там не предусмотрено. На сегодня остается один действующий полигон на Кушвинском тракте, лицензия - до 22 года. Нами отыграно концессионное соглашение, и мы занимаемся вместе с Облкоммунэнерго организацией принципиально нового подхода по сортировке и утилизации ТКО,прокомментировал ситуацию врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев.