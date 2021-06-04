Эмоциональный комфорт и режим дня. Как школьникам избежать волнения перед экзаменами?

Советы для выпускников подготовлены совместно с психологом Детской городской больницы Нижнего Тагила Ириной Карасевой.
Школьнику следует правильно выстроить режим дня. Помимо подготовки к экзаменам не стоит забывать про прогулки и занятия спортом. Также нужно ограничить использование гаджетов до одного часа в день.
Родителям стоит увеличить количество фруктов и овощей, мясных блюд и других продуктов, помогающих работе мозга.
Зачастую именно волнение мешает школьнику правильно ответить на вопросы. Здесь важно, чтобы ребенок пришел на экзамен отдохнувшим и выспавшимся,рассказала Ирина Карасева.
Перед экзаменом хорошо помогает расслабится релаксация под звуки инструментальной музыки или природы. Ее психолог рекомендует делать 20-30 минут в день.
Также нужен правильный эмоциональный настрой. Специалист советует проводить специальное упражнение с положительными установками.
Мы предлагаем для детей накануне экзамена проговаривать позитивные высказывания — «у меня все получится», «я умный», «я способный», «я готов к экзамену», «я все вспомню», посоветовала психолог.
Родителям также нужно обеспечить психологический комфорт и эмоциональное спокойствие школьника.
Все должно быть без криков и ссор, спокойно, уравновешенно. Тогда, я думаю, ребенок в нормальном состоянии придет на экзамен и сдаст его,считает Ирина Карасева.
Кроме того, врач советует вовлекаться родителям в подготовку к экзамену. Вместе повторять материал, устраивать контрольные опросы, а также сообща найти ту форму подготовки, которая удобна ребенку — записи, карточки, устные ответы и т. д.
Когда ребенок видит искреннюю заинтересованность родителей в успешной сдаче экзаменов, поддержку с их стороны, это его эмоционально расслабляет и придает уверенности,рассказала психолог.
Кроме того, специалист советует родителям не показывать своего волнения детям. И также давать им установки на успешную сдачу — «у тебя все получится», «ты все знаешь», «ты очень умный» и т. д. Дети не должны бояться потерять любовь родителей из-за «плохой» (ниже ожиданий родителей) отметки.
Важно распределить подготовку к предмету, она должна быть дозированной и равномерной. Когда ребенок будет знать, что у него все вопросы к экзаменам расписаны, и он идет по плану подготовки, то и волнения будет меньше.
Подготовка к экзамену должна чередоваться с отдыхом. Лучше, если он будет активный - прогуляться, прокатиться на велосипеде, поиграть в футбол,рассказала Ирина Карасева.
Если же на экзамене ребенок все-таки почувствовал волнение, то следует сделать дыхательную гимнастику, которая помогает детям насытить мозг кислородом. Также, по словам психолога, хорошим антидепрессантом является вода. Ее можно взять с собой в бутылке.
Стресс — это обезвоживание организма. Поэтому и накануне и во время экзамена нужно пить много воды,советует психолог.
Причин, по которым ребенок «провалил» экзамен, может быть много. Например, личные — неприятности в семье или конфликты с друзьями. В этом случае также важна поддержка родителей.
Если ребенок готовился и занимался весь год, но экзамен не сдал, не нужно его ругать, важно настроить на то, что это не последний шанс и будет возможность пересдачи. Нужно, не смотря ни на что, настраивать детей позитивно. Потому что плохой результат — это тоже результат. И следующая задача — попытаться вновь достигнуть цели, считает психолог.