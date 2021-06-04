Эмоциональный комфорт и режим дня. Как школьникам избежать волнения перед экзаменами?

Школьнику следует правильно выстроить режим дня. Помимо подготовки к экзаменам не стоит забывать про прогулки и занятия спортом. Также нужно ограничить использование гаджетов до одного часа в день.

Родителям стоит увеличить количество фруктов и овощей, мясных блюд и других продуктов, помогающих работе мозга.

Зачастую именно волнение мешает школьнику правильно ответить на вопросы. Здесь важно, чтобы ребенок пришел на экзамен отдохнувшим и выспавшимся,рассказала Ирина Карасева.