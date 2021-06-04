Эмоциональный комфорт и режим дня. Как школьникам избежать волнения перед экзаменами?

Карточки
Эмоциональный комфорт и режим дня. Как школьникам избежать волнения перед экзаменами?
Эмоциональный комфорт и режим дня. Как школьникам избежать волнения перед экзаменами?
Сегодня, 11:23Анна ГригорьеваФото: pixabay.com
В школах отзвенели последние звонки, и для выпускников началось самое волнительное время - итоговые экзамены. Однако для их успешной сдачи нужны не только знания, но и правильный настрой. Как правильно выпускникам распределить свои силы накануне экзамена и избежать волнений, читайте в материале TagilCity.ru

Советы для выпускников подготовлены совместно с психологом Детской городской больницы Нижнего Тагила Ириной Карасевой.

Физическая подготовка

Школьнику следует правильно выстроить режим дня. Помимо подготовки к экзаменам не стоит забывать про прогулки и занятия спортом. Также нужно ограничить использование гаджетов до одного часа в день.

Родителям стоит увеличить количество фруктов и овощей, мясных блюд и других продуктов, помогающих работе мозга.

Зачастую именно волнение мешает школьнику правильно ответить на вопросы. Здесь важно, чтобы ребенок пришел на экзамен отдохнувшим и выспавшимся,рассказала Ирина Карасева.

Фото:1MediaInvest
Психологическая подготовка

Перед экзаменом хорошо помогает расслабится релаксация под звуки инструментальной музыки или природы. Ее психолог рекомендует делать 20-30 минут в день.

Также нужен правильный эмоциональный настрой. Специалист советует проводить специальное упражнение с положительными установками.

Мы предлагаем для детей накануне экзамена проговаривать позитивные высказывания — «у меня все получится», «я умный», «я способный», «я готов к экзамену», «я все вспомню», посоветовала психолог.

Фото:pixabay.com
Помощь родителей

Родителям также нужно обеспечить психологический комфорт и эмоциональное спокойствие школьника.

Все должно быть без криков и ссор, спокойно, уравновешенно. Тогда, я думаю, ребенок в нормальном состоянии придет на экзамен и сдаст его,считает Ирина Карасева.

Кроме того, врач советует вовлекаться родителям в подготовку к экзамену. Вместе повторять материал, устраивать контрольные опросы, а также сообща найти ту форму подготовки, которая удобна ребенку — записи, карточки, устные ответы и т. д.

Когда ребенок видит искреннюю заинтересованность родителей в успешной сдаче экзаменов, поддержку с их стороны, это его эмоционально расслабляет и придает уверенности,рассказала психолог.

Кроме того, специалист советует родителям не показывать своего волнения детям. И также давать им установки на успешную сдачу — «у тебя все получится», «ты все знаешь», «ты очень умный» и т. д. Дети не должны бояться потерять любовь родителей из-за «плохой» (ниже ожиданий родителей) отметки.

Фото:pixabay.com
Подготовка по плану

Важно распределить подготовку к предмету, она должна быть дозированной и равномерной. Когда ребенок будет знать, что у него все вопросы к экзаменам расписаны, и он идет по плану подготовки, то и волнения будет меньше.

Подготовка к экзамену должна чередоваться с отдыхом. Лучше, если он будет активный - прогуляться, прокатиться на велосипеде, поиграть в футбол,рассказала Ирина Карасева.

Фото:pixabay.com
Советы во время экзамена

Если же на экзамене ребенок все-таки почувствовал волнение, то следует сделать дыхательную гимнастику, которая помогает детям насытить мозг кислородом. Также, по словам психолога, хорошим антидепрессантом является вода. Ее можно взять с собой в бутылке.

Стресс — это обезвоживание организма. Поэтому и накануне и во время экзамена нужно пить много воды,советует психолог.

Фото:pixabay.com
Плохая оценка — не приговор

Причин, по которым ребенок «провалил» экзамен, может быть много. Например, личные — неприятности в семье или конфликты с друзьями. В этом случае также важна поддержка родителей.

Если ребенок готовился и занимался весь год, но экзамен не сдал, не нужно его ругать, важно настроить на то, что это не последний шанс и будет возможность пересдачи. Нужно, не смотря ни на что, настраивать детей позитивно. Потому что плохой результат — это тоже результат. И следующая задача — попытаться вновь достигнуть цели, считает психолог.

Фото:pixabay.com
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы