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День поселка Старатель отметили жители Нижнего Тагила
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сообщение отправлено.
2018 08 04+12 10 26
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День поселка Старатель отметили жители Нижнего Тагила

Сегодня, 19:40