День поселка Старатель отметили жители Нижнего Тагила

Жители Старателя и других районов Нижнего Тагила собрались на стадионе «Салют» для того, чтобы отметить 80-летие со дня основания поселка. Для гостей праздника была приготовлена культурно-развлекательная программа, включавшая спортивные мероприятия и выступления творческих коллективов.

4 августа поселок Старатель в Нижнем Тагиле отметил свой 81-й день рождения. На празднование собрались не только жители поселка, но и тагильчане из других районов города.