Своевременные решения, запоздалые дела и скудные мысли: итоги недели в Нижнем Тагиле

Молчание и золото

Политическая арена на этой неделе наполнена скандалами. В муниципалитете тревожными слухами обрастает персона Вадима Кулика, который якобы может лишиться своего поста. Кстати, это мы прогнозировали и в своей аналитике по позициям действующих чиновников тагильской мэрии. Об этом сейчас все чаще говорят и телеграм-каналы.

Ещё одна личность, поставившая под угрозу свое политическое будущее, - Ольга Глацких, которая пока что возглавляет департамент молодёжной политики Свердловской области. Она заявила о том, что государство ничего никому не должно и не просило людей рожать. При этом олимпийская чемпионка, может быть, и высказала правильную мысль, подразумевая, что воспитанием и развитием молодёжи изначально должны заниматься именно родители этой самой молодёжи, но она облачилась её в такую неправильную форму, что поставила под вопросов всю свою будущую карьеру. А за девушку уже пришлось отдуваться губернатору Куйвашеву, поскольку эта история попала федеральный топ новостей и разошлась по всем СМИ. Прессе нравится, когда чиновники что-нибудь ляпнут, и в выходной день это новость стало словно вторым дыханием для всех СМИ.

Неприятным казусом на этих выходных стало попадание в медиа информации о дочери Валерия Горелых, пресс-атташе Свердловской полиции. Якобы её винят в участии в финансовой пирамиде. И там всё как-то непонятно: она пострадала, другие люди пострадали, пирамида пострадала? В общем история какая-то высосанная из пальца, но тем не менее крайне неприятная для самого Горелых. И, вероятно, полицейский чем-то досадил прессе, раз журналисты решили взяться за его персону.

А может быть, таким образом кто-то готовит отставку высокопоставленного чиновника из полиции, поскольку тот на своем посту находится уже достаточно давно и в последнее время его подразделением предпринимаются не самые эффективные и грамотные способы осветления имиджа свердловской полиции.

Возьмите последнюю историю, когда в тагильском отделении полиции появились новые обвинения в избиение задержанных, как через день или два вся свердловская пресса получает релиз от Горелых о том, как какие-то нехорошие граждане избили и обругали матом двух несчастных полицейских. Конечно, это не сравнится с опубликованным видео про самоизбиение задержанного в 2017-м году, которое распространилось после истории со смертью Головко.

Однако все последние отмазки полиции от подобных неприятных историй, по крайне мере в Свердловской области, кажутся все более и более слабыми и непрофессиональными. Вероятно, в главке решили освежить кадры, и данная публикация могла стать в целом тревожным звоночком для полковника.