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Своевременные решения, запоздалые дела и скудные мысли: итоги недели в Нижнем Тагиле
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Своевременные решения, запоздалые дела и скудные мысли: итоги недели в Нижнем Тагиле

Сегодня, 00:19Александра ЛогиноваФото: pixabay.com