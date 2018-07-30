Карточки
Гроза, десантники и смотры: итоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:35
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Последний месяц лета закономерно вступил в свои права. Нижний Тагил готовится отмечать День города. Уже отгремел праздничный салют в честь Дня района на Вагонке, а в каждом районе в преддверии Дня города подводят итоги конкурсов лучших из лучших.
Очередная летняя неделя многим запомнилась праздничными событиями. Юбилей Дзержинского района, смотры-конкурсы на лучшие двор, подъезд, балкон и садовый участок и день ВДВ. Подводим итоги.