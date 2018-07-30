Гроза, десантники и смотры: итоги недели в Нижнем Тагиле

Празднично

Жители Дзержинского района отмечали в минувшие выходные день района. 3 августа вместе с торжественным собранием во дворце имени И.В. Окунева прошли праздничные мероприятия на бульваре Дзержинского и площади Славы. Празднование 85-летия района завершилось салютом.

2 августа в день ВДВ состоялся традиционный торжественный митинг у памятника воинам-тагильчанам, погибшим в локальных войнах. Собравшихся десантников поздравил врио главы города Владислав Пинаев и предложил увековечить вклад воздушно-десантных войск в обороноспособность страны новым памятником.

Однако праздничные гуляния в день ВДВ закончились дракой в Екатеринбурге, которая произошла между прохожим и отмечавшим День военно-десантных войск жителем города.

18 тагильских дворов участвовали в конкурсе «Лучший двор, дом, подъезд». 31 июля комиссия подвела итоги конкурса: лучшим стал двор по адресу Зари, 11, а лучшим домом признали дом №19 по улице Нижняя Черепановых.

Креативные тагильчане – участники конкурса-смотра на лучшее оформление балкона –боролись за эстетичность, оригинальность и разнообразие.

А садоводы представили на суд жюри свои достижения: дизайнерские клумбы, детские площадки, зоны отдыха, декор, а также похвастались урожаем: арбузами, виноградом и редкими сортами помидоров.