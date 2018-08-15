Сам себе риэлтор. 5 способов не прогореть на сделке с недвижимостью

Продавая недвижимость, хочется заработать максимально. При этом анализ других объявлений не поможет определиться с ценой, потому что цена в объявлении - это желание продавца. По факту у многих предложений цены предполагают торг.
А как понять, что для потенциального покупателя будет преимуществом? Вдруг положительные стороны квартиры для кого-то другого могут оказаться вовсе неважны, но этот человек оценит что-то другое?
Указывать цену на недвижимость лучше всего после глубокого анализа рынка: какие объекты сколько стоят. Сначала оцените саму недвижимость: ремонт, мебель, планировку. Учитывайте этажность и тип здания, спрос на данный район города и инфраструктуру. Посмотрите цена на аналогичные объекты,советует Евгений Постников.
Одними словами в объявлении не обойтись, нужны и хорошие фотографии. Что обязательно фотографировать, а что лучше показать покупателю уже при посещении квартиры? Вопросов очень много.
Фото с хороших ракурсов помогают быстрее продать недвижимость. Перед съемкой приберитесь, чтобы не было грязной посуды, раскиданных игрушек, личных вещей, одежды и т.д. Чтобы не грузить продавца такими нюансами, у нас работают 3 профессиональных фотографа. Они выезжают на объект, делают качественные фотографии. Они знают, под каким углом сфотографировать помещение для демонстрации всех его преимуществ,делится Евгений Постников.
После длительных поисков вы нашли ту самую квартиру, где хотите жить? Поздравляем! И вроде все хорошо, но хочется купить подешевле и чтобы осталось хоть немного денег на мебель и бытовую технику.
Значит придется торговаться! Как же снизить цену понравившейся недвижимости?
Во время торга попросите, чтобы продавец сделал вам более выгодное предложение по цене или оставил какую-то мебель, технику в качестве бонуса. Опытные риэлторы всегда смогут аргументировано пообщаться с владельцем объекта и убедить снизить стоимость, а покупателю не придется тратить время на переговоры с продавцом, рассказывает Евгений Постников.
Миф: Кто-то говорит, что риэлтор объекты не покажет, пока потенциальный покупатель не заключит какой-либо договор с агентством.
Реальность: На самом деле просмотр объекта - не платная услуга, принудить к какой-либо оплате до составления договора вас никто не может. Смело требуйте показать понравившийся объект!
Вы можете доверять словам продавца, вы можете проверить все документы на несколько раз, но если вы не уверены или у вас нет хорошего опыта по сделкам с недвижимостью: не рискуйте, идите к специалистам! Уникальная гарантия безопасности сделки от агентства недвижимости «Этажи» составляет один миллион рублей.
Для покупателя сделка еще сложнее, чем для продавца, потому что люди иногда и сами не знают, что им нужно. Вне зависимости от того, платит человек полностью сам или использует кредит, ипотеку - за деньги переживают в любом случае все. И переживания клиентов вполне понятны. Поэтому мы перед клиентами несем финансовую ответственность в миллион рублей. Если клиент купил квартиру, работая с нами, а после оказалось, что она чем-то обременена - компания готова отвечать. Если клиент окажется без жилья - мы выплачиваем до 1 миллиона рублей, все условия получения гарантийного сертификата и выплат по нему обозначены у нас на сайте в положении о гарантийных обязательствах. И в дальнейшем компания планирует увеличить этот бюджет. Это - гарантия безопасности сделки от агентства «Этажи», поясняет директор Евгений Постников.
Когда нет всей суммы на жилье, на помощь приходит ипотека. Но банков - много, подача заявок в каждый - это уйма времени. Как бы сэкономить свои силы и средства?
За работой агентства стоит работа многих специалистов. У нас работает целый ипотечный отдел и риэлтор, через ипотечного брокера, может отправить заявку на ипотеку сразу в несколько банков. Всего у нас на данный момент 15 банков-партнеров.
Компания подает документы клиентов сразу в несколько банков, которые наиболее подходят по условиям под запросы клиента. В итоге клиент получает ответ по ипотеке сразу от нескольких банков. Так вероятность получить одобрение по ипотеке становится выше. И, конечно, покупатель существенно экономит время: ему дается возможность выбрать самые выгодные условия по ипотеке - практически не выходя из дома! Никакой беготни с бумагами, никаких очередей и никаких утомительных заполнений заявок.
Ключевые партнёры-банки дают нам скидки на ипотечные кредиты. Если клиент напрямую идет в банк - ему предлагают одну ставку, а наши партнеры дают до 1% преференции! В итоге клиент может сэкономить на ипотеке до 250 тысяч рублей,говорит Евгений Постников.
Потратьте свое время на что-то более ценное - доверьте подбор условий ипотеки специалистам агентства «Этажи». Ведь по версии Сбербанка «Этажи» - агентство недвижимости №1 по выдаче ипотеки в России.
Новое жилье в любом городе России - легко! Все чаще россияне продают недвижимость и другое имущество в одном городе - и перебираются жить в другие города.
Агентство «Этажи» предлагает недвижимость более чем в 70 городах России и в еще 5 странах. Если клиент продал жилье в Нижнем Тагиле - он может купить что-то новое во всех этих городах. А за две сделки ему предоставляется скидка 14%!
В совокупности опыт конкретного риэлтора и возможности всей федеральной компании позволяют показать объект с самых достойных сторон и на максимально широкую аудиторию, а при поиске - учесть все возможные варианты и ваши пожелания. Команда, работающая над продажей или покупкой недвижимости для вас, даст все шансы на выгодную сделку. При этом за покупку квартиры в новостройке не берется никакая комиссия.
Мы предлагаем новостройки как в Нижнем Тагиле, так и в других городах. И за эту услугу «Этажи» не берут деньги.
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