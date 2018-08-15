Сам себе риэлтор. 5 способов не прогореть на сделке с недвижимостью

Свое - продать подороже

Продавая недвижимость, хочется заработать максимально. При этом анализ других объявлений не поможет определиться с ценой, потому что цена в объявлении - это желание продавца. По факту у многих предложений цены предполагают торг.

А как понять, что для потенциального покупателя будет преимуществом? Вдруг положительные стороны квартиры для кого-то другого могут оказаться вовсе неважны, но этот человек оценит что-то другое?

Указывать цену на недвижимость лучше всего после глубокого анализа рынка: какие объекты сколько стоят. Сначала оцените саму недвижимость: ремонт, мебель, планировку. Учитывайте этажность и тип здания, спрос на данный район города и инфраструктуру. Посмотрите цена на аналогичные объекты,советует Евгений Постников.

Одними словами в объявлении не обойтись, нужны и хорошие фотографии. Что обязательно фотографировать, а что лучше показать покупателю уже при посещении квартиры? Вопросов очень много.

Фото с хороших ракурсов помогают быстрее продать недвижимость. Перед съемкой приберитесь, чтобы не было грязной посуды, раскиданных игрушек, личных вещей, одежды и т.д. Чтобы не грузить продавца такими нюансами, у нас работают 3 профессиональных фотографа. Они выезжают на объект, делают качественные фотографии. Они знают, под каким углом сфотографировать помещение для демонстрации всех его преимуществ,делится Евгений Постников.