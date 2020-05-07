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Как распознать Fake News
Сегодня, 14:03Фото: pexels.com
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Фигурантом уголовного дела о распространении фейков невольно может стать каждый, по неопытности отправив в мессенджерах неподтвержденную информацию из одного чата в другой.
Как правило, такие сообщения появляются сразу после серьезного ЧП и часто сеют панику. Чтобы в вашем информационном багаже не оказалось фальшивок и не было проблем с законом, достаточно обращать внимание на 8 простых правил.