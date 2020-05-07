Как распознать Fake News

Фейки призывают себя тиражировать

Если новость содержит явный призыв к распространению - «разошли», «сделай репост», «поделись со всеми, завтра может быть уже поздно», «расскажи тем, кого ты действительно любишь», то это на 99% разновидность фейка, распространяемого через личную переписку, соцсети и мессенджеры.

Примечательно, что дабы сбить тебя с толку, создатели fake news могут строить новость на основе так называемой «достоверной мелочи». Что-то очень правдоподобное, создающее иллюзию будто речь идет о реальных фактах. Например, не круглое (а, значит, будто бы точное!) число чего-либо, отсылки к разного рода анонимным экспертам и «исследованиям английских ученых».