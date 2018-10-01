Незаконный досмотр, Носов топлес и победа Макса Герта: итоги недели в Нижнем Тагиле

Выборы мэра в Нижнем Тагиле подходят к завершению: 5 октября комиссия ознакомилась с идеями по развитию города от каждого кандидата на пост главы города. Редакция TagilCity.ru вела прямой эфир с выступления кандидатов. А самые яркие, нелепые и амбициозные выказывания мы собрали в отдельном материале.
По итогу выступления все пятеро кандидатов прошли в следующий тур, однако Данил Кукутин, Евгений Рохлин и Владислав Пинаев были рекомендованы комиссией. Во главе комиссии был Никита Беркутов - начальник коксохимического производства АО «ЕВРАЗ НТМК».
А вот еще один выходец с ЕВРАЗ НТМК - Алексей Кушнарев - за минувший год заработал 109,5 миллиона рублей, чего хватило бы на 42 однушки в Екатеринбурге.
Если Нижний Тагил ждет приобретение важного чиновника, то Екатеринбург начал активно от них избавляться. Сразу шесть глав департаментов мэрии столицы Урала остались без продления трудовых договоров. Позже работы лишились вице-мэр Екатеринбурга и главы двух районов города.
Крупная чистка рядом прошла и в полиции Екатеринбурга:
У детей Нижнего Тагила тоже выдалась непростая неделя. Второклассница около суток (в октябре!) ходила по городу, а ее мама обратилась в полицию только на следующий день после пропажи. Сейчас родительнице грозит административная ответственность.
Так, двух школьниц незаконно обыскали сотрудники магазина Fix Price на Вагонке. Их заподозрили в краже резинок для волос, но на место не были вызваны ни сотрудники полиции, ни родителей девочек. Официального ответа от магазина пока нет, но полиция уже подтвердила незаконность действий персонала. Украденных предметов не было, девочек отпустили, но осадочек остался.
Однако далеко не все дети-герои новостей становятся жертвами. Многие из них сами достают персонал торговых центров. Так, малолетние любители хайпануть осаждают ТЦ и доводят до белого каления их сотрудников. Потом они снимают это на видео и выкладывают в сеть.
Особых способов остановить такое поведение у подростков нет - юные бездельники, слоняющиеся по торговым рядам, закон не нарушают. Но их вызывающее поведение в перспективе может закончиться тем, что кто-то, не обремененный должностными обязанностями, популярно объяснит нарывающимся пранкерам, как нужно себя вести.
Следующая стадия проявления проблем с воспитанием - это уже применение насилия. Редакция TagilCity.ru пообщалась со специалистами, и они рассказали, почему свердловские подростки так часто нападают на людей с ограниченными возможностями.
В Нижнем Тагиле начинается мусорная реформа: с ноября в платежках появится строка за утилизацию и вывоз ТБО, а расчет будет производиться на каждого прописанного жильца, а не от площади квартиры, как ранее.
А с 1 января 2019 года в Свердловской области будет внеочередное повышение цен за услуги ЖКХ.
Лучшей новость этой недели для нашей редакции стали вести из Москвы, где тагильчанину Максиму Герту изменили наказание за привезенную из Перу бутылку с местным напитком. Ранее ему назначили 11,5 лет заключения, но после освещения истории на TagilCity.ru новость облетела сотни СМИ, была рассказана на федеральном телевидении, в том числе на Первом канале.
Суд пересмотрел дело, и теперь молодому человеку назначили срок 2 года, из которых полтора он уже провел в СИЗО.
На этой неделе чествовали педагогов: в День учителя в Нижнем Тагиле назвали лучших из лучших.
А как провести новые будни - подскажет свежий культобзор от TagilCity.ru. Кстати, утепляйтесь, в регионе уже выпадает снег. Чтобы провести зиму без болезней - врачи рекомендуют вакцинацию. В рамках пропаганды вакцинации даже экс-глава Нижнего Тагила Сергей Носов сделал фото без рубашки. Нижнему Тагилу таких фото не доставалось, а вот Магадану повезло.