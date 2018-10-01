Незаконный досмотр, Носов топлес и победа Макса Герта: итоги недели в Нижнем Тагиле

Дети и трудности

У детей Нижнего Тагила тоже выдалась непростая неделя. Второклассница около суток (в октябре!) ходила по городу, а ее мама обратилась в полицию только на следующий день после пропажи. Сейчас родительнице грозит административная ответственность.

Так, двух школьниц незаконно обыскали сотрудники магазина Fix Price на Вагонке. Их заподозрили в краже резинок для волос, но на место не были вызваны ни сотрудники полиции, ни родителей девочек. Официального ответа от магазина пока нет, но полиция уже подтвердила незаконность действий персонала. Украденных предметов не было, девочек отпустили, но осадочек остался.

Однако далеко не все дети-герои новостей становятся жертвами. Многие из них сами достают персонал торговых центров. Так, малолетние любители хайпануть осаждают ТЦ и доводят до белого каления их сотрудников. Потом они снимают это на видео и выкладывают в сеть.

Особых способов остановить такое поведение у подростков нет - юные бездельники, слоняющиеся по торговым рядам, закон не нарушают. Но их вызывающее поведение в перспективе может закончиться тем, что кто-то, не обремененный должностными обязанностями, популярно объяснит нарывающимся пранкерам, как нужно себя вести.

Следующая стадия проявления проблем с воспитанием - это уже применение насилия. Редакция TagilCity.ru пообщалась со специалистами, и они рассказали, почему свердловские подростки так часто нападают на людей с ограниченными возможностями.