Итоги недели: дорожный нацпроект и избиение ведущей «Тагил-ТВ»

Дороги без брусчатки

Уже к осени передвигаться по Нижнему Тагилу будет значительно проще. На минувшей неделе Служба заказчика городского хозяйства совместно с журналистами совершила объезд главных дорог, которые будут отремонтированы в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Одним из главных итогов строительства на 600 млн рублей должны стать дороги на Жуковского и Кулибина. Сейчас большие участки этих дорог выложены брусчаткой, из-за чего автомобилисты стараются не пользоваться ими без лишней необходимости. Когда там уложат асфальт, в Нижнем Тагиле появятся по сути две новых важных транспортных артерии, считают чиновники. Улица Кулибина станет дублёром участка Восточного шоссе, ведущего до Фестивальной. Отремонтированная Жуковского, в свою очередь, позволит тагильчанам быстрее добираться до Рудника им. III Интернационала.

При этом в СЗГХ рассказали, что брусчатку на них демонтировать не будут. Она, напротив, позволит набрать прочность дорожной одежды и снизить отрицательную нагрузку на дороги.

График работ и перекрытий будет известен во второй половине мая, когда закончатся конкурсы по всем дорогам. Всего в рамках нацпроекта в этом году отремонтируют 21 улицу за 600 млн рублей. Примерно такие же суммы будут выделяться из федерального и местного бюджетов в ближайшие пять лет, что позволит качественно обновить дороги Нижнего Тагила.