Итоги недели: дорожный нацпроект и избиение ведущей «Тагил-ТВ»

Уже к осени передвигаться по Нижнему Тагилу будет значительно проще. На минувшей неделе Служба заказчика городского хозяйства совместно с журналистами совершила объезд главных дорог, которые будут отремонтированы в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Одним из главных итогов строительства на 600 млн рублей должны стать дороги на Жуковского и Кулибина. Сейчас большие участки этих дорог выложены брусчаткой, из-за чего автомобилисты стараются не пользоваться ими без лишней необходимости. Когда там уложат асфальт, в Нижнем Тагиле появятся по сути две новых важных транспортных артерии, считают чиновники. Улица Кулибина станет дублёром участка Восточного шоссе, ведущего до Фестивальной. Отремонтированная Жуковского, в свою очередь, позволит тагильчанам быстрее добираться до Рудника им. III Интернационала.
При этом в СЗГХ рассказали, что брусчатку на них демонтировать не будут. Она, напротив, позволит набрать прочность дорожной одежды и снизить отрицательную нагрузку на дороги.
График работ и перекрытий будет известен во второй половине мая, когда закончатся конкурсы по всем дорогам. Всего в рамках нацпроекта в этом году отремонтируют 21 улицу за 600 млн рублей. Примерно такие же суммы будут выделяться из федерального и местного бюджетов в ближайшие пять лет, что позволит качественно обновить дороги Нижнего Тагила.
На прошедшей неделе стало известно о жестоком избиении журналистки муниципального телеканала «Тагил-ТВ» Вероники Самойловой. Нападение на 19-летнюю девушку произошло еще в новогодние праздники, но огласке его предали только сейчас.
Веронику Самойлову избил бывший наказной атаман казачьего хутора «Георгиевский» и экс-боец 12-го отряда спецназа Илья Новожилов. Перепивший мужчина выбежал в ночь на 4 января из ночного клуба «Инжи» на улицу и набросился, как он думал, на свою супругу. На самом деле его жена уже ушла, а у входа в заведение дожидалась приятеля журналистка «Тагил-ТВ».
Этот товарищ сказал мне: «Я тебя сейчас убью», и начал бить. Сначала ударил в челюсть. Я отлетела метра на два. У меня выпал телефон, он его забрал. Потом последовали ещё ударов десять. После этого он ушёл во двор. Примерно через полчаса пришла его жена и вернула мне телефон. Человек перепутал меня со своей супругой,рассказала Вероника журналистам ИА «Все новости».
На экс-спецназовца завели уголовное дело по мягкой статье «Побои» (ст. 116 УК РФ), предусматривающей наказание от 360 часов обязательных работ до двух лет лишения свободы. Но в полиции девушку уже предупредили, что Новожилов вряд ли сядет в тюрьму.
У Самойловой при этом всё ещё проблемы со здоровьем, она испытывает сильные головные боли, а один глаз не реагирует на свет. Девушка сейчас проходит дополнительные медобследования. Если выяснится, что вред, причиненный ее здоровью, тяжелее, чем предполагалось изначально, статью Новожилову могут изменить.
Завод Демидовых в Нижнем Тагиле представили на Первом канале Липецким металлургическим комбинатом. Старейший завод-музей страны переименовала липецкая команда «Громокошки», показав его фотографию в 1/8 финала Высшей лиги.
Как объяснили TagilCity.ru сами квнщики, причиной их ошибки стала политика Первого канала, транслирующего юмористическое шоу. Если бы липчане использовали название и фото реально существующего Новолипецкого металлургического комбината, это можно было бы счесть скрытой рекламой промышленного гиганта. Поэтому команда решила переименовать завод, а иллюстрировать его первой попавшейся фотографией из интернета фотографией хорошего качества. Так тагильский завод-музей превратился в Липецкий меткомбинат.