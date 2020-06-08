Зачем нужен тест на антитела к COVID-19 и обязательно ли его сдавать?

Сделать можно, но нужно ли? Анализы на антитела – не обязательные, и если вы не относитесь к тем, кому рекомендовано их сдать, тест ничего не изменит в вашей жизни. Зато вы потратите на него деньги (частные клиники предлагают разные цены: в среднем от 1 тысячи до 3,5 тысячи рублей). К тому же вам, скорее всего, предложат заодно сдать тест ПЦР (он нужен для выявления «активного» коронавируса с первых дней заболевания), так что итоговая сумма будет ещё больше. Профилактические ограничения всё равно придётся выполнять, и гарантии, что вы больше не заболеете COVID-19, по-прежнему не будет.
Если вам никак не обойтись без теста на антитела, помните: вы должны быть уверены, что за последние две недели не контактировали с больными коронавирусом. Кроме того, за последние пять суток у вас не должно быть симптомов ОРВИ. Вам потребуются паспорт, полис ОМС и заполненная анкета, в которой вы укажете личные данные – всю информацию о вас отправят в региональный Роспотребнадзор для статистической обработки и определения вашего круга контактов. При анализе на антитела правила стандартные: кровь сдаётся с утра натощак, накануне нельзя употреблять алкоголь, а за два часа до теста не рекомендуется курить, пить кофе, чай и сок (негазированную воду – можно). Ждать результатов теста придётся от двух до четырёх рабочих дней, в зависимости от конкретной клиники и лаборатории.