Зачем нужен тест на антитела к COVID-19 и обязательно ли его сдавать?

Что за антитела и зачем нужен этот тест?

Коротко говоря, антитела образуются в организме после перенесённого заболевания и работают как защита от повторного заражения. Поскольку коронавирус иногда проходит бессимптомно, антитела могут найти даже у человека, который чувствует себя нормально и уверен, что ничем не болел. С помощью теста можно определить стадию инфекции: даже если вируса у человека уже нет, его следы всё равно останутся в крови.

Анализы помогают понять, сколько россиян уже переболело коронавирусом, и оценить, насколько часто COVID-19 протекает бессимптомно. К тому же те, у кого есть антитела к коронавирусу, могут сдавать кровь, которая поможет при лечении других заражённых.