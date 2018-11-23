Итоги недели: перестановки в мэрии, коляски для дорожников и жуткое преступление

Убийство ребёнка на Вагонке

1 июля в мусорном контейнере во дворе дома № 26а на улице Молодёжной в Нижнем Тагиле был обнаружен труп новорожденного. На следующий день полиция задержала его мать в Екатеринбурге. Выяснилось, что женщина имеет уже двоих детей и решила, что третьего не «потянет». Он родила его дома, затем задушила поясом от халата и вынесла на помойку в соседний двор. Теперь ей грозит наказание по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка» в виде ограничения свободы на срок от двух до четырёх лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.