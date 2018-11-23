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#домахорошо
Итоги недели: перестановки в мэрии, коляски для дорожников и жуткое преступление
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Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Конфликт вокруг Храма-на-Драме
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Итоги недели: перестановки в мэрии, коляски для дорожников и жуткое преступление

Сегодня, 12:04Фото: pixabay.com