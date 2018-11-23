Итоги недели: перестановки в мэрии, коляски для дорожников и жуткое преступление

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила внесла спикеру Нижнетагильской думы Алексею Пырину представление о недостоверных сведениях в декларациях некоторых депутатов. В частности, один не указал дополнительный счет в банке, кто-то не предоставил сведения о банковском счете супруги. Второй не указал автомобиль, что является серьезным нарушением. В пресс-службе гордумы обещали решить вопрос с ошибками в декларациях в течение месяца.
1 июля в мусорном контейнере во дворе дома № 26а на улице Молодёжной в Нижнем Тагиле был обнаружен труп новорожденного. На следующий день полиция задержала его мать в Екатеринбурге. Выяснилось, что женщина имеет уже двоих детей и решила, что третьего не «потянет». Он родила его дома, затем задушила поясом от халата и вынесла на помойку в соседний двор. Теперь ей грозит наказание по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка» в виде ограничения свободы на срок от двух до четырёх лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
В Нижнем Тагиле назначен управляющий делами администрации города, должность которого появилась в структуре мэрии после ликвидации поста руководителя аппарата администрации. Им стала помощница главы Нижнего Тагила Мария Ивушкина. Бывший руководитель аппарата администрации Алексей Храмцов переведён на пост начальника управления территориального развития и общественных связей.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев предложил пересадить дорожников Дзержинского района в инвалидные коляски, чтобы они «оценили свою работу». С такой инициативой мэр обратился к своим подписчикам в Instagram после сегодняшней встречи с общественником Александром Коченковым, который просил президента России Владимира Путина перед «Прямой линией» отремонтировать спортивную площадку в микрорайоне Девятый посёлок. Его вопрос в программе не прозвучал, но глава города решил помочь молодому человеку реализовать свою мечту — привести в порядок поле, на котором он тренирует молодёжь, а также проводит для детей турниры по футболу и баскетболу.
В Народном парке открылась арт-галерея, а выпускника Нижнетагильского худграфа, который сейчас живёт в Екатеринбурге, наградили премией Художник года. По этому поводу TagilCity.ru решило разобраться, почему одни артисты покидают город, а другие остаются несмотря ни на что.