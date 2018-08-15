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#домахорошо
Героизм, вандализм, идиотизм: итоги недели в Нижнем Тагиле
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Героизм, вандализм, идиотизм: итоги недели в Нижнем Тагиле

Вчера, 00:35