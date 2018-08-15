Героизм, вандализм, идиотизм: итоги недели в Нижнем Тагиле

Школьники против ПДД

Первая учебная неделя уже отметилась ДТП с участием школьников. За лето дети, вероятно, забыли правила дорожного движения. Может быть, родители пример не подавали? Или бурные эмоции из-за выхода на учебу затмили детские головы - не знаю. Но аварии с детьми, выбегающими под колеса авто, за первые дни сентября происходили в Нижнем Тагиле уже несколько раз.

Одна 12-летняя школьница решила нарушить ПДД, потому что опаздывала на урок. Результат - ушибы, травма головы и перелом пальца на руке.

По перелому получили и два юных велосипедиста. Девочка решила проехать по пешеходному переходу на велосипеде, а мальчик при движении по тротуару вовремя не остановил велосипед и врезался в выезжающий из двора автомобиль.

Торопившаяся после школы домой 13-летняя девочка решила перебежать дорогу в неположенном месте. На пути целеустремленной школьницы оказалась не менее целеустремленная вазовская семерка. У девочки перелом бедра, СГМ и ушибы.

РОДИТЕЛИ! Уделите время своим детям. После каникул они еще не включились, помогите им вернуться в мир.

ВОДИТЕЛИ! Снижайте скорость не только непосредственно у школ, но и неподалеку от них: на вашем пути может оказаться какой-нибудь жаждущий знаний ребенок.