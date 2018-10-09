Нетворкинг: как научиться заводить полезные знакомства на мероприятиях

Нетворкинг на мероприятии

4. Приходите заранее, а уходите позже всех. Во время выступлений и докладов у вас практически не будет времени на общение, поэтому не упускайте возможность пообщаться неформально.

Чтобы успешно завести контакты на мероприятии, необходимо сходить на кофе-брейк или прийти к началу регистрации. Это время неформального общения с коллегами по цеху,Алиса Жукова, ведущий маркетолог АО «Корпорация "Атомстройкомплекс"».

5. Заинтересуйте собеседника. Эффективность общения зависит не столько от содержательной части (хотя забывать о ней ни в коем случае нельзя), сколько от вашей вовлеченности и заинтересованности. Вам нужно «заразить» собеседника своим энтузиазмом, ведь если вы сами не любите свое дело, как в его успешность поверят эксперты?

Попробуйте «засветиться» на пленарной сессии или семинаре, задав один или несколько вопросов спикерам: другие зрители запомнят вас и, не исключено, сами захотят в дальнейшем вступить в диалог, Елена Юрина директор по связям с общественностью УБРиР.

6. Выходите из зоны комфорта. Часто нам сложно начать общение с новым человеком, гораздо проще провести обед или кофе-брейк со знакомыми. Попробуйте пойти более сложным путем: пообщайтесь с как можно большим количеством людей. На бизнес-мероприятии вовсе необязательно проводить долгое время за общением, главная цель ­– совершить первый контакт, после которого легче будет продолжить содержательное общение по почте, телефону или в социальных сетях.

7. Не надоедайте. Если разговор не клеится или человек не расположен к общению, не нужно настаивать, излишняя напористость может привести к негативной реакции. Также, не стоит просить экспертов оценить на месте продукт или вашу работу ­– это повод для личной встречи.

8. Не забывайте про социальные сети. Социальные сети – мощный и удобный инструмент для неформального общения, дает возможность больше узнать о человеке и расположить его к себе. Отправьте запрос в друзья на самом мероприятии или сразу после него.

9. Будьте искренними. Получайте удовольствие от общения, ведь вокруг вас интересные люди, которым вы можете быть так же полезны, как и они вам.

Главное не бояться: смотреть в глаза, улыбаться, быть искренним и получать удовольствие от общения,Дарья Марковская Менеджер по развитию УК USTA.