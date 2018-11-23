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Соблазнительные миллионы, здоровые очереди и чудеса: итоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 00:41Александра ЛогиноваФото: pixabay.com
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Все вокруг уже начинают отсчет до Нового 2019 года. Пока он идет на дни и недели, но еще немного - и мы будем считать часы.
Но пока январь еще не наступает на пятки декабрю - давайте считать миллионы, которые навыписывали себе свердловские чиновники. Или деньги, которые придется платить за мусор с января. А можно не забивать голову этими цифрами. И помечтать о предновогоднем чуде. Например, об отсутствии очередей в больницах, честных госзакупках или увольнении Глацких.