Соблазнительные миллионы, здоровые очереди и чудеса: итоги недели в Нижнем Тагиле

Все вокруг уже начинают отсчет до Нового 2019 года. Пока он идет на дни и недели, но еще немного - и мы будем считать часы.

Но пока январь еще не наступает на пятки декабрю - давайте считать миллионы, которые навыписывали себе свердловские чиновники. Или деньги, которые придется платить за мусор с января. А можно не забивать голову этими цифрами. И помечтать о предновогоднем чуде. Например, об отсутствии очередей в больницах, честных госзакупках или увольнении Глацких.