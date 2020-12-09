Взносы на капитальный ремонт: сколько платить и на какие цели идут

Взносы на капитальный ремонт необходимо уплачивать ежемесячно в сроки, установленные для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Это утверждено в ст. 171 Жилищного Кодекса РФ.

Также в ч. 1 ст. 155 ЖК РФ предусмотрено, что плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива.

Производить оплату взносов можно удаленно, любым удобным для вас способом:

через личный кабинет на сайте той организации, которая выставляет вам квитанции, или через ее официальное мобильное приложение; через сервис онлайн-платежей «Фрисби»; через онлайн-банки.

В случае возникновения вопросов по оплате взносов вы можете обратиться за разъяснением к своему платежному агенту, контактный телефон должен быть указан в квитанции.

Если я являюсь собственником одного жилого помещения, но проживаю по другому адресу, должен ли я платить взносы на капитальный ремонт?

Статьей 30 Жилищного кодекса на собственников возложена обязанность по содержанию общего имущества многоквартирного дома. Это значит, что даже если вы проживаете по другому адресу, вы не освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт.

Возвращают ли ранее уплаченные собственником взносы на капитальный ремонт при его переезде в другой город, в другую квартиру?

Нет. В жилищном законодательстве не предусмотрен возврат ранее уплаченных собственником взносов на капремонт при переезде в другой город, в другую квартиру. Взносы на капремонт начисляются на помещение, а не на собственника.

Правомерно ли начисление взносов на капитальный ремонт в единой квитанции за жилищно-коммунальные услуги?

Объединение в одном лицевом счете и в одной квитанции платежей за жилищно-коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт не противоречит действующему законодательству. В случае неполной оплаты суммы, указанной в квитанции, денежные средства разным поставщикам услуг перечисляются пропорционально по отношению к суммам, указанным в квитанции.