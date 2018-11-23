Экологическая реформа, новая потеря Ленды и праздники: итоги недели в Нижнем Тагиле

Самым обсуждаемым событием недели в Нижнем Тагиле стал визит министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, который в очередной приехал объяснять журналистам и горожанам официальную позицию власти по мусорной реформе. Еще на пресс-конференции глава ведомства сразу сместил акценты, отметив, что реформа на самом деле не «мусорная», а «экологическая», а ее итоги нужны следующим поколениям, ради которых она и затевалась. К 1 апреля министр пообещал корректные квитанции за ТКО. А в интервью TagilCity.ru Николай Смирнов выразил уверенность, что недовольные свердловчане скоро примут экологическую реформу, как и начавшуюся пять лет назад реформу капремонта, тем более, когда увидят первые положительные результаты. Не видит министр ничего страшного и в низкой собираемости платежей за вывоз ТКО, также апеллируя к опыту реформы капремонта.
А вот по теме водной концессии, конкурс по заключению которой провалился неделю назад из-за отсутствия заявок, Николай Смирнов был менее многословен. Почему ни одна фирма не захотела получить миллиардный контракт, министр не знает, как не сказал он, кто, а главное когда, будет спасать Нижний Тагил от некачественной воды. Правда, Смирнов признал необходимость замены изношенных сетей «Водоканала-НТ», очередная крупная авария на которых парализовала в начале недели движение на Вагонке.
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