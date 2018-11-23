Экологическая реформа, новая потеря Ленды и праздники: итоги недели в Нижнем Тагиле

Рагмурки, женщины и «Хор Турецкого»

Любовь россиян к праздникам трудно преувеличить. Всю неделю наши соотечественники ели блины, а в Воронеже конкурс «кто больше съест» даже закончился летальным исходом. Редакция TagilCity.ru советует читателям поберечь свое здоровье, а лучше потренировать мозг и пройти наш короткий, но достаточно сложный тест «Рагмурки, разгул и припёк. Что вы знаете о блинах и Масленице?»

В нерабочую пятницу мы начали поздравлять женщин с 8 Марта. В честь праздника инспектор тагильской ГИБДД Ксения Морозовская рассказала TagilCity.ru о своей «мужской профессии» и страхе ездить за рулем после увиденных жутких аварий.

В Екатеринбурге военные ЦВО поздравили женщин странной фотосессией с балеринами в метрополитене. А те девушки, которые очень хотят похвастаться в соцсетях шикарными букетами и айфонами, но которым некому их подарить, теперь и в Екатеринбурге могут взять «подарки» в аренду для фотосессии.

За пять месяцев до Дня города мэр Владислав Пинаев озвучил одного из претендентов на выступление на городском концерте. В своем Instagram глава города рассказал, что пригласил «Хор Турецкого», который недавно выступал в Нижнетагильском цирке. Появится ли Нижний Тагил в гастрольном графике коллектива, узнаем в августе, или немного раньше.