Коронакризис: последствия для экономики, меры поддержки

Почему из-за эпидемии коронавируса россияне станут беднее, а многие предприятия закроются – о главных экономических последствия пандемии COVID-19 доступным языком.

Когда президент Владимир Путин объявил нерабочими днями весь апрель, даже у самых далеких от экономических выкладок граждан возник вопрос: а как будут платить зарплату? Действительно, остановка большинства предприятий на целый месяц станет тяжелым ударом и для бизнеса, и для всей экономики страны, и для рядовых граждан. Но не только вынужденные каникулы сделают нас беднее.

Мы подготовили простые ответы на самые важные вопросы о влиянии глобальной эпидемии на благосостояние людей и стран.