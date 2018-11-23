Итоги недели: Безруков, банда Ленкоранского и дело Голунова

«ГЕН СтройУрал» против «Промсвязьбанка»

Красивый спорткомлекс «Президентский» на Гальянке и во время строительства порождал многочисленные конфликты и скандалы. Теперь объявился уже обанкротившийся «Ген Стройурал», который возводил объект. В 2015 году компания оформила в «Промсвязьбанке» целевой заём на 250 млн рублей, получив при этом гарантию заказчика строительства — мэрии Нижнего Тагила. Когда «Президентский» был построен, чиновники погасили кредит напрямую — без передачи «Ген Стройуралу». «Если бы эта сумма, изъятая из оборота, поступила в распоряжение „Ген Стройурала“, то вполне возможно, что компания бы продолжила свою хозяйственную деятельность», — посчитал конкурсный управляющий компании Виталий Тихомиров и сейчас пытается отменить платёж. Пока безуспешно.