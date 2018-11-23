Итоги недели: Безруков, банда Ленкоранского и дело Голунова

Тагильские журналисты объявили сбор денег на документальный фильм о городе. Говорят, что будут использовать ранее неизвестные материалы и разобьют мем из «Нашей Раши». Взамен обещают рекламу и благодарности в титрах. Выпуск фильма запланирован на День города.
Артист Сергей Безруков проводил концерт в тагильском ДК Окунева и во время общения со зрителями опять заговорил о екатеринбургском Храме-на-Драме. Выступил в его поддержку и сравнил с Храмом Христа Спасителя в Москве, который тоже восстановили после сноса. Судя только по комментариям в нашей группе «ВКонтакте», мнение Безрукова тагильчане встретили, мягко говоря, без энтузиазма.
Красивый спорткомлекс «Президентский» на Гальянке и во время строительства порождал многочисленные конфликты и скандалы. Теперь объявился уже обанкротившийся «Ген Стройурал», который возводил объект. В 2015 году компания оформила в «Промсвязьбанке» целевой заём на 250 млн рублей, получив при этом гарантию заказчика строительства — мэрии Нижнего Тагила. Когда «Президентский» был построен, чиновники погасили кредит напрямую — без передачи «Ген Стройуралу». «Если бы эта сумма, изъятая из оборота, поступила в распоряжение „Ген Стройурала“, то вполне возможно, что компания бы продолжила свою хозяйственную деятельность», — посчитал конкурсный управляющий компании Виталий Тихомиров и сейчас пытается отменить платёж. Пока безуспешно.
Администрация Нижнего Тагила потребовала у ООО «СУ-1» деньги за аренду земли в районе улиц Чайковского, Ильича и Тимирязева. Согласно условиям, «СУ-1» обязалось платить 5,4 млн рублей в год, но в период с августа 2017 по октябрь 2018 не делало этого, в связи с чем накопился долг в 7,6 млн рублей, а с учётом неустойки — 10,1 млн рублей. Суд требования удовлетворил.
Завершился судебный процесс над 13 участниками банды вора в законе Намика Джаниева по кличке Ровшан Ленкоранский. Послужной список подсудимых впечатляет: бандитизм, вымогательство, разбой, незаконный оборот оружия и боеприпасов, похищение важного личного документа, угроза убийством, нарушение неприкосновенности жилища и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 12 из них получили сроки лишения свободы, а материалы в отношении 13-го вынесены для соединения с другим делом.
В Москве полиция задержала журналиста Ивана Голунова, который известен разоблачительными статьями про чиновников и олигархов. Коллеги тут же вступились за него — тем более, что обстоятельства задержания и обвинение (Голунова обвиняют в сбыте наркотиков) не могут не смущать. Журналисты пишут открытые письма, выходят на пикеты, а издание «Медуза» отдала на общее пользование все статьи Ивана, которые, по их мнению, и являются истинной причиной активности полиции. На время разбирательства суд отправил Голунова под домашний арест.