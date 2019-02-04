Холодная медицина, горячие чиновники и большие планы: итоги недели в Нижнем Тагиле

Лечиться можно, но не всегда получается

В течение двух недель в Нижнем Тагиле в одной из школ умерли сразу два человека. Сначала от неизвестного вируса умерла ученица пятого класса, через неделю после умерла её учительница математики. Связаны ли эти смерти - пока неизвестно.

Однако по факту смерти школьницы уже возбуждено уголовное дело для расследования всех обстоятельств. Специалисты уже разбираются в произошедшем, а вот медики назвать точную причину смерти ребёнка пока не торопятся.

Вновь есть претензии к Минздраву региона из-за проблем с ФАПами. Если ранее стало известно, что многие из них и вовсе не были построены (хотя были запланированы), то сейчас появляются факты о том, что построенные здания простаивают без медицинского персонала. То есть формально - лечиться можно, а по факту - лечить некому.

В перинатальном центре Нижнего Тагила вновь ведутся ремонтные работы, хотя здание за 860 миллионов открылось менее 10 лет назад. По мнению собеседников редакции, дефекты были допущены во время строительства. При этом они могли быть как из-за многочисленных субподрядчиков у генподрядчика ЗАО «Уралгазстрой», так и из-за несовершенства проектной документации.