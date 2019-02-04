Холодная медицина, горячие чиновники и большие планы: итоги недели в Нижнем Тагиле

В течение двух недель в Нижнем Тагиле в одной из школ умерли сразу два человека. Сначала от неизвестного вируса умерла ученица пятого класса, через неделю после умерла её учительница математики. Связаны ли эти смерти - пока неизвестно.
Однако по факту смерти школьницы уже возбуждено уголовное дело для расследования всех обстоятельств. Специалисты уже разбираются в произошедшем, а вот медики назвать точную причину смерти ребёнка пока не торопятся.
Вновь есть претензии к Минздраву региона из-за проблем с ФАПами. Если ранее стало известно, что многие из них и вовсе не были построены (хотя были запланированы), то сейчас появляются факты о том, что построенные здания простаивают без медицинского персонала. То есть формально - лечиться можно, а по факту - лечить некому.
В перинатальном центре Нижнего Тагила вновь ведутся ремонтные работы, хотя здание за 860 миллионов открылось менее 10 лет назад. По мнению собеседников редакции, дефекты были допущены во время строительства. При этом они могли быть как из-за многочисленных субподрядчиков у генподрядчика ЗАО «Уралгазстрой», так и из-за несовершенства проектной документации.
Приезд в Нижний Тагил полпреда Цуканова на минувшей неделе был связан с посещением нескольких объектов. Среди них была школа №34, в которой запланированы ремонтные работы.
Однако основной темой поездки стала экология Нижнего Тагила. При этом полпред не упустил возможность обсудить тарифы на вывоз мусора. Припомнив осеннее обсуждение установленных для Нижнего Тагила тарифов, Цуканов провёл мэру города практически допрос о том, как формируется данный тариф. Понимая, что мэр не устанавливает данный показатель, федеральный чиновник таким образом указал на общую напряженность в регионе губернатору Куйвашеву, который также присутствовал на данной встрече.
После посещения Нижнего Тагила и ознакомления с планами реализации майских указов президента в отношении экологии Николай Цуканов пришел к выводу, что Нижний Тагил - лучше многих других городов региона.
Дорожная рокировка произошла в Нижнем Тагиле. «Тагилдорстрой» и «УБТ-сервис» поменялись своими высокопоставленными сотрудниками. В частности, Дмитрий Халтурин ушел с поста директора МУПа и вернулся обратно в УБТ, на место заместителя директора. С этой должности в доче УВЗ до поста директора МУПа вырос Игорь Васильев. Дорожные специалисты считают, что городскому предприятию повезло. А вот выиграл ли УБТ от такого обмена кадрами?
Центробанк выявил признаки вывода активов из «Тагилбанка» на сумму 104 млн рублей. Уверены, это не стало неожиданностью для участников процесса. И ждём новых новостей.
Журналисты издания «Советский спорт» провели собственное расследование и собрали примеры самых распространённых способов обмана букмекерами.
Пять самых крупных cудов января в Свердловской области - это многомиллионные иски от банков, коллекторов, управляющих компаний, строителей и заводов. Кто и почему хочет получить свои миллионы у оппонентов? Читайте в материале редакции.
Отличились на минувшей неделе и уральские депутаты: один подозревается в пьяном дебоше в морге, другая предложила отменить в начальной школе бесплатные обеды. Так еще парой печально знаменитых депутатов в регионе стало больше.
Терпение региональных властей испытывают депутаты гордумы в Асбесте. Они уже много месяцев подряд не могут достичь договоренностей и начать работу думы, делая горожан, по сути, заложниками своих конфликтов. Если в течение 1-2 месяцев депутаты не договорятся, кто за что в думе отвечает, - губернатор Куйвашев может ее распустить. Интересно, уймутся или нет?
Студенческий городок в Нижнем Тагиле все больше обретает свои очертания. От концепции специалисты перешли уже к эскизам. В планах на территории кампуса - масштабная инфраструктура с жильем, торговыми объектами и развлекательными центрами.
В Нижнем Тагиле на Лыжне России 2022 м вместе с тысячами участников пробежали и Евгений Куйвашев, Владислав Пинаев и Антон Шипулин.
Тагильчане смогут проголосовать за проекты по благоустройству общественных территорий.