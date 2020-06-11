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Нужно ли голосовать, что будет с геями и Путиным – 5 главных вопросов по Конституции
11 июня, 11:01Фото: 1MediaInvest
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В России скоро пройдет голосование по поправкам к Конституции. NewsTracker рассказывает, в чем суть предлагаемых изменений и почему они породили столько споров.
В начале 2020 года президент Владимир Путин предложил поменять Конституцию, принятую в 1990-х годах. Заявленная цель поправок – скорректировать структуру федеральной власти и закрепить социальные и другие гарантии для граждан страны. Идея президента тут же вызвала противоречивую реакцию. Одни говорили, что поправки очень своевременные и действительно улучшат жизнь россиян. Другие называли предложение президента государственным переворотом и окончательным крахом правового государства. В итоге рабочая группа все же сформулировала пакет предлагаемых поправок, а ЦИК уже подготовил процедуру голосования. Оно назначено на 1 июля. NewsTracker собрал пять распространенных вопросов о поправках и постарался ответить на них.