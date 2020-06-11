Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
НовостиАналитикаОбзорыКарточкиРасследованияИнтервьюМедиаланчМнения#300лет
#300лет
Нужно ли голосовать, что будет с геями и Путиным – 5 главных вопросов по Конституции
Карточки
Скопируйте код и вставьте его на свой сайт:
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Конституция 2020
Нашли опечатку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Карточки

Нужно ли голосовать, что будет с геями и Путиным – 5 главных вопросов по Конституции

11 июня, 11:01Фото: 1MediaInvest