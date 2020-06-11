Нужно ли голосовать, что будет с геями и Путиным – 5 главных вопросов по Конституции

Поправки разрешат Путину править без ограничений?

Один из главных пунктов поправок – внесение изменений в сроки президентского правления. Продолжительность одного срока остается неизменной – 6 лет. Но что меняется принципиально, так это количество сроков, на которые может избираться президент. В нынешней Конституции указано, что один президент не может править больше двух сроков подряд. Теперь слово «подряд» предлагают убрать. И тогда следующий президент России не сможет выдвигать свою кандидатуру после двух сроков, как это сделал Владимир Путин. Но ограничения не учитывают президентские сроки до внесения этих изменений. То есть поправка «только два срока» не касается Путина. Все его предыдущие сроки обнулятся и теоретически он сможет вновь выдвинуть свою кандидатуру в 2024 году и в случае победы править до 2030 года. А потом еще один срок.