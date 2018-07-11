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Что делать при укусе змеи?
11 июля, 11:10
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Жители Свердловской области в летний период находятся на дачах, выезжают в лес, на природу. Там свердловчан может подстерегать такая опасность, как змеи. От укуса змеи может пострадать любой человек. Недавно 3-летний житель Нижнего Тагила был укушен змеей и госпитализирован в Екатеринбург.
Редакция TagilCity.ru подготовила материал о том, что нужно делать, если вас укусила змея.