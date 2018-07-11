Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле

На территории Нижнего Тагила мошенники придумывают все более изощренные схемы отъема денег. Профиль в социальных сетях позволяет узнать злоумышленнику о вас очень много. Если вам звонят, пишут или к вам приходят незнакомые люди, при этом им известна о вас какая-либо информация, скорее всего – это мошенники.

Редакция TagilCity.ru подготовила материал об актуальных видах мошенничества на территории Нижнего Тагила и привела советы специалистов, как действовать в той или иной ситуации.