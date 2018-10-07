Престарелый секс, мерзкий воздух и доля хлеба в хлебе: итоги недели в Нижнем Тагиле

Ну дела...

А вы ощутили на себе последствия штормового ветра? Он потрепал тагильчанам нервы и городу коммуникации, а в бурю на Верхнем прудке утонул рыбак. Помимо этого, октябрь замаячил нам зимой: уже пролетает первый снег, он пока тает, но вот-вот установятся отрицательные температуры и в город придет День жестянщика.

Но лихорадит на этой неделе далеко не только погоду. Город наполнился странными историями. Одна из них касается пропавшего 46-летнего мужчины, на поиски которого бросили свои силы не только родственники и полиция, но и некие неизвестные. Последних теперь также пытается установить полиция, и это еще сильнее говорит пользу того, мужчина на самом деле не пропал, а скрывается от кого-то.

Семья пропавшего отрицает наличие у него долгов, но собеседники редакции настаивают на проблемах как на причине пропажи Котовщикова. Кстати, дело передано следователям и они ведут проверку по наличию или отсутствию признаков преступления.

Крайне занятное уголовное дело отменили в Нижнем Тагиле: 75-летний пенсионер обвинялся в незаконной вырубке яблони возле дома. Мужчина рубил старые рябины и случайно срубил и здоровую яблоню. Ущерб был оценен в 48 810 тысяч рублей, однако 12 октября постановление о возбуждении уголовного дела отменили. Здесь возникают многочисленные вопросы. В частности, почему деревья вырубал жилец? Почему это не делала управляющая компания или подрядная организация? Можно ли остальным жителям города рубить все подряд деревья? И кто эти тимуровцы-прохожие, настучавшие на дедушку в полицию?