Престарелый секс, мерзкий воздух и доля хлеба в хлебе: итоги недели в Нижнем Тагиле

А вы ощутили на себе последствия штормового ветра? Он потрепал тагильчанам нервы и городу коммуникации, а в бурю на Верхнем прудке утонул рыбак. Помимо этого, октябрь замаячил нам зимой: уже пролетает первый снег, он пока тает, но вот-вот установятся отрицательные температуры и в город придет День жестянщика.
Но лихорадит на этой неделе далеко не только погоду. Город наполнился странными историями. Одна из них касается пропавшего 46-летнего мужчины, на поиски которого бросили свои силы не только родственники и полиция, но и некие неизвестные. Последних теперь также пытается установить полиция, и это еще сильнее говорит пользу того, мужчина на самом деле не пропал, а скрывается от кого-то.
Семья пропавшего отрицает наличие у него долгов, но собеседники редакции настаивают на проблемах как на причине пропажи Котовщикова. Кстати, дело передано следователям и они ведут проверку по наличию или отсутствию признаков преступления.
Крайне занятное уголовное дело отменили в Нижнем Тагиле: 75-летний пенсионер обвинялся в незаконной вырубке яблони возле дома. Мужчина рубил старые рябины и случайно срубил и здоровую яблоню. Ущерб был оценен в 48 810 тысяч рублей, однако 12 октября постановление о возбуждении уголовного дела отменили. Здесь возникают многочисленные вопросы. В частности, почему деревья вырубал жилец? Почему это не делала управляющая компания или подрядная организация? Можно ли остальным жителям города рубить все подряд деревья? И кто эти тимуровцы-прохожие, настучавшие на дедушку в полицию?
Если вы думаете, что проблемы с воздухом Тагилу устраивает только Абрамович, то вы ошиблись. Конечно, пальму первенства у него не отнять. Но на самом деле в городе гораздо больше людей, которые не дают окружающим спокойно дышать.
Так, гениальные руководители Демидовской горбольницы никак не могут обеспечить соблюдение закона РФ о запрете курения в общественных местах. Пациенты одного из отделений курят прямо в коридорах, дым стоит везде, а некурящие пациенты вынуждены отказываться от госпитализации. Нет, конечно, выход был предложен: Виктория Набока (замглавврача) убеждала пациенту учитывать, что в гнойно-хирургическом отделении лежит «особый контингент».
Вот вызвали бы медики разок полицию, всему контингенту бы штрафов навыписывали и все. Но нееееет, нужно нормальных людей заставлять дышать дымом в палатах. Прокуратуру, пожарных туда бы отправить...
Неприятные запахи - это одно. А вот чужие заболевания, витающие в воздухе, - совсем другая история. В ТЦ Реал на Вагонке работает сотрудница с туберкулезом, кто-то говорит о закрытой форме, кто-то об открытой. Ситуация всем уже подпортила нервы, женщина принесла справку, что она может работать с людьми, но специфика магазина - одежда для беременных - осадочек оставляет. С другой стороны, уволить человека нельзя, если он имеет допуски от специалистов, поэтому вопрос больше психологический, нежели эпидемиологический. Точку в истории поставят специалисты, которые изучат ситуацию.
Помните, в свердловской полиции началась зачистка? Обозреватель TagilCity.ru Анатолий Смоленский разобрался, как с этим связан глава тагильской полиции Абдулкадыров, кто может стать следующим и какие последствия у всех этих задержаний.
Еще одним интересным материалом стало наше изучение хлебного бизнеса. Оказалось, что в цене булки хлеба только 25% занимают непосредственно продукты, а остальное - это работа персонала, перевозки и, конечно, накрутки торговых сетей.
Но изюмом этой недели стало авторское расследование редакции о том, как живут люди в домах престарелых. Мы узнали все о сексе, концертах и подгузниках в городских пансионатах и хосписах. И, конечно, об интересных финансовых махинациях.
Хороших новостей тоже хватает! Даже если рука тянется кликнуть на историю пострашнее, советуем не упускать из внимания и следующие материалы редакции:
Ну что, вот и выходные! Окунайтесь в них разумно и интересно, а выбрать куда нырять - поможет наш традиционный Культобзор.