Цена России и Родины, вкус патриотизма и боль инвалидов: итоги недели в Нижнем Тагиле

Городские истории

Минувшая неделя насыщенно рассказывала нам о том, на каких стадиях реализации находятся разные проекты в Нижнем Тагиле.

Так, стало известно, что благоустройство дворов почти завершено во всех районах города. На этой неделе в Нижний Тагил ждут губернатора Куйвашева и министра транспорта Старкова на открытие городских дорог.

Также тагильские депутаты Заксобрания рассказали, как планируют защищать бюджет города на 2019 год, на что Нижнему Тагилу нужны деньги и какие проекты пока не получат финансирование.