Цена России и Родины, вкус патриотизма и боль инвалидов: итоги недели в Нижнем Тагиле

Минувшая неделя насыщенно рассказывала нам о том, на каких стадиях реализации находятся разные проекты в Нижнем Тагиле.
Так, стало известно, что благоустройство дворов почти завершено во всех районах города. На этой неделе в Нижний Тагил ждут губернатора Куйвашева и министра транспорта Старкова на открытие городских дорог.
Также тагильские депутаты Заксобрания рассказали, как планируют защищать бюджет города на 2019 год, на что Нижнему Тагилу нужны деньги и какие проекты пока не получат финансирование.
Особенности грузоперевозок в регионе: перевозчики рассказали о составляющих цены, «серых перевозках» и конкуренции с мобильными сервисами.
В 2018 году в Свердловской области выросло число кредитов: в частности, поднялся спрос на автокредитование. Эксперты называют среди причин низкие ставки на кредиты и новые госпрограммы, а также общий рост цен на новые автомобили.
Крупные объекты выставлены на продажу в Нижнем Тагиле: два кинотеатра - «Родина» и «Россия» - будут проданы.
На несколько дней Ольга Глацких влетела в новостной топ всей страны, и всего за несколько дней нашелся и человек на ее место, и прокуратура начала проверять департамент молодежной политики...
Прозаичная проверка тагильских маршруток выявила более 150 нарушений ПДД. Найдены и нелегальные перевозчики, и неисправные автобусы, и водители без медосвидетельствования. В общем, полный комплект.
Еще одна проверка в Нижнем Тагиле начата СЭС после отравления трех человек. Семья сообщает, что заказала ужин в ресторане «Своя компания» и после у всех поднялась высокая температура, а также появились другие симптомы: люди были вынуждены вызвать скорую.
Помните, тагильские подростки стали героями новостей после фото с памятником пограничникам? Через несколько дней после этих событий школьники посетили памятник вновь, но уже для того, чтобы возложить к нему цветы и почтить память защитников границ Родины. Как говорят наши собеседники, право на ошибку есть у каждого, а вот какие выводы люди делают из этого - другой вопрос.
Непростым испытанием стал эксперимент тагильских служб совместно с незрячими жителями города: они проверяли доступность среды в магазинах, аптеках и других торговых точках. Где-то пандусы таят опасность, где-то персонал не сразу выходит на звонок в специальную кнопку...
Свою оценку Нижнему Тагилу дал и комик Ефим Шифрин, увидевший из окна гостиницы сначала хмурую погоду, а потом солнечную.
Отличным настроем заряжает жителей и гостей Нижнего Тагила новый арт-объект: наконец-то в городе появилась своя надпись с признанием в любви городу.