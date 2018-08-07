День города, высокие посадки и проблемы планеты: итоги недели в Нижнем Тагиле

В Свердловской области новый глава ГИБДД - Алексей Кисляков. Сделает ли уральские дороги безопаснее московский сотрудник ГУ по БДД МВД? Это покажет время.
Но безопасность дорогам Свердловской области точно нужна. И выражаться она должна не в растущих как грибы лежачих полицейских, а в предупреждении нарушений и содержании дорог в надлежащем состоянии.
Свежий пример минувшей недели: за смертельное ДТП сын депутата городской Думы Нижнего Тагила Владимир Базилевич получил 2 года колонии-поселения. Еще он выплатил 50 тысяч рублей родственникам погибшего друга. В крови мужчины была обнаружена изрядная доза алкоголя.
Было ли это пьяное вождение у Базилевича впервые? Многие сыны богатых и знаменитых тагильчан имеют такую привычку, за которую обычно платят наличкой гаишникам. Но в некоторых случаях, увы, плата гораздо выше и трагичнее - жизнь и свобода.
Сделаете ли вы дороги безопаснее, Алексей Юрьевич?
В Камышлове несколько штрафов получали сотрудники магазина за продажу алкоголя несовершеннолетним. Магазинчик стоит прямо на приусадебном участке, а жалобы местных жителей результата до сих пор не дали: даже после нескольких штрафов и долгов по коммуналке деятельность ИП не приостановлена.
Тревогу за детей вызвала и новая онлайн-игра: ее называют вторым «Синим китом».
Опасность для подрастающего поколения представляют не только вредные привычки, но и взрослые люди. Юрий Юдин до недавнего времени возглавлял «ITM Холдинг», куда входит цифровое телевидение и интернет-провайдер «Планета», портал Weburg. Сейчас он находится под следствием - его обвиняют в истязании 5-летнего ребенка. Однако, как оказалось, электроошейник и иголки - это не все, что использовал Юдин.
Бывшие коллеги мужчины рассказали СМИ о подобии секты внутри компании, а также избиениях сотрудников и жестоком обращении с детьми персонала.
На минувшей неделе Юдин оставил пост гендиректора компании, суд по его делу состоится 28 августа. Интересно, сколько дадут?
А давайте попробуем предположить, исходя из дела в отношении одного инспектора ПДН из Свердловской области. Женщина получила 3 года колонии за то, что не возбудила уголовное дело в 2014 году, когда заподозрила проблемы в одной семье. Девочка со ссадинами на теле сказала полиции, что упала, а родители это подтвердили. Инспектор отказала в возбуждении дела. Однако через год - при повторении истории - девочка уже призналась в насильственных действиях со стороны отчима. Мужчину посадили на 19 лет.
К инспектору возникли вопросы, когда стало известно о ВИЧ-статусе пострадавшей девочки. Дело, проходившее после решения инспектора проверку двух руководителей и прокурора, вышло боком именно женщине-инспектору. Теперь ее ждут 3 года в колонии.
Внимание, вопрос. Сколько же дадут Юдину, который истязал не только 5-летнего ребенка сожительницы, но и применял силу в отношении своих сотрудников и их детей?
10 августа губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил Нижний Тагил.
Он изучил ход строительства новой школы на ГГМ, осмотрел новый трамвай и поздравил тагильчан с Днем города.