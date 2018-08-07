День города, высокие посадки и проблемы планеты: итоги недели в Нижнем Тагиле

Зло и дети

В Камышлове несколько штрафов получали сотрудники магазина за продажу алкоголя несовершеннолетним. Магазинчик стоит прямо на приусадебном участке, а жалобы местных жителей результата до сих пор не дали: даже после нескольких штрафов и долгов по коммуналке деятельность ИП не приостановлена.

Тревогу за детей вызвала и новая онлайн-игра: ее называют вторым «Синим китом».

Опасность для подрастающего поколения представляют не только вредные привычки, но и взрослые люди. Юрий Юдин до недавнего времени возглавлял «ITM Холдинг», куда входит цифровое телевидение и интернет-провайдер «Планета», портал Weburg. Сейчас он находится под следствием - его обвиняют в истязании 5-летнего ребенка. Однако, как оказалось, электроошейник и иголки - это не все, что использовал Юдин.

Бывшие коллеги мужчины рассказали СМИ о подобии секты внутри компании, а также избиениях сотрудников и жестоком обращении с детьми персонала.

На минувшей неделе Юдин оставил пост гендиректора компании, суд по его делу состоится 28 августа. Интересно, сколько дадут?

А давайте попробуем предположить, исходя из дела в отношении одного инспектора ПДН из Свердловской области. Женщина получила 3 года колонии за то, что не возбудила уголовное дело в 2014 году, когда заподозрила проблемы в одной семье. Девочка со ссадинами на теле сказала полиции, что упала, а родители это подтвердили. Инспектор отказала в возбуждении дела. Однако через год - при повторении истории - девочка уже призналась в насильственных действиях со стороны отчима. Мужчину посадили на 19 лет.

К инспектору возникли вопросы, когда стало известно о ВИЧ-статусе пострадавшей девочки. Дело, проходившее после решения инспектора проверку двух руководителей и прокурора, вышло боком именно женщине-инспектору. Теперь ее ждут 3 года в колонии.

Внимание, вопрос. Сколько же дадут Юдину, который истязал не только 5-летнего ребенка сожительницы, но и применял силу в отношении своих сотрудников и их детей?