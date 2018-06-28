Чему нас научил 2018-ый? Самые важные уроки минувшего года, полезные в 2019-ом

Не все законы одинаково полезны

Самым резонансным событием года россияне считают пенсионную реформу (а вы думали, что ЧМ по футболу?). Нововведения в пенсионном законодательстве вызвали шквал эмоций и у будущих пенсионеров, и у молодёжи. Помимо отрицательной реакции на повышение пенсионного возраста, реформа принесла и новые положительные аспекты. В частности, законодательно закрепилось понятие предпенсионный возраст, для этой категорий людей были запланированы льготы и инструменты защиты от увольнений.

В России в 2018 году обсуждались и новые эксперименты с налогами. В стране подняли НДС до 20%. Для самозанятых граждан в нескольких регионах страны были введены налоги от 4% до 6%. По мнению экспертов, это нововведение позволит многим людям выйти из тени и легализовать свои доходы.

Однако далеко не все самозанятые считают, что вообще должны делиться своими деньгами. В число самозанятых входит много людей с современными профессиями, на которые особо нигде не учат, и люди, по большей части, постигают свое ремесло самостоятельно на каких-то платных курсах, в том числе за рубежом. И эти люди совсем не готовы делиться деньгами с государством, апеллируя к тому, что оно никаким образом не помогло им в получении знаний, наработке опыта и создании бизнеса.

В 2018 году были анонсированы позитивные изменения в формирования стоимости ОСАГО. Теперь на стоимость страховки в большей мере будут влиять стаж водителя и безаварийность его вождения.

Среди спорных инициатив в минувшем году озвучивались также налог на тунеядство и замена ЕГЭ на блокчейн.

В целом можно сказать, что в большинстве нововведений во всём мире всегда имеет и плюсы, и минусы, и поддержку, и противников. Практика 2018 года показала, что государство берет курс на общемировые тенденции. В частности, пенсионный возраст в России сейчас ниже, чем во многих странах мира. Однако, как резонно замечают россияне, страна отстает по уровню жизни и многим другим показателям. Поэтому сейчас граждане ожидают от правительства не только закручивания гаек, но и действенных шагов для повышения уровня жизни, чтобы не только дожить до пенсии, но и жить в целом лучше, чем несколько десятков лет назад.