Здоровье и силы на новый год: короткие итоги недели в Нижнем Тагиле

Здоровье и еще раз здоровье

Если кто-то уже воспользовался советами собеседников редакции о том, как мягко выйти на работу без вреда для организма, то далее мы советуем обратить внимание на призывы врачей носить маски: в регионе растет заболеваемость ОРВИ.

Угрозой здоровью детей стала партия нелегальных лекарств, поступившая в тагильскую детскую больницу. При этом в школах страны предлагают запретить питание из дома.

А медицинским фейлом начала года можно назвать признание минздрава Свердловской области в том, что в населенных пунктах не были построены обещанные ФАПы.