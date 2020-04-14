Топ-5 мест, где можно подхватить коронавирус

То, что разрешено, то и опасно — аптеки

Да, именно это место, по мнению Владимира Зайцева, является одним из самых «опасных». То есть, там наибольший риск заражения коронавирусной инфекцией. Врач объясняет это тем, что помещения аптек, в большинстве случаев, достаточно небольшие. Дистанцию людям там выдержать трудно. Более того, в аптеки приходят иногда люди, которые уже заболели, к примеру, ОРВИ.

При посещении аптек врач-отоларинголог рекомендует использовать антисептики и противовирусные мази. А ходить в аптеку, по его мнению, лучше в менее загруженные часы.