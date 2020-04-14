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Топ-5 мест, где можно подхватить коронавирус
14 апреля, 10:41Фото: Восток-Медиа
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Доктор медицинских наук назвал главное место, где вероятность заразиться выше всего
Даже в условиях ограниченного перемещения и домашнего режима есть риск подцепить инфекцию. По информации Аиф, эксперт отметил, что при посещении пяти мест нужно соблюдать несколько рекомендаций. В первую очередь, в таких местах точно стоит носить медицинские маски. Не помешало «закрыть» руки перчатками. А лучше ходить туда только в случае крайней необходимости.