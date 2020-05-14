Зачем ученые разрабатывают смертельные вирусы типа COVID-19

Откуда тогда взялась конспирологическая теория?

Во-первых, в Интернете ежедневно появляются новые научные статьи о коронавирусе. Некоторые из них попадаются на глаза журналистам и простым пользователям Сети, которые трактуют полученную информацию неправильно. Так, например, появился фейк о том, что коронавирус якобы создан на основе ВИЧ – он был основан на одной-единственной вырванной из контекста цитате из статьи индийских медиков.

Во-вторых, в Китае, где началась эпидемия, действительно проводятся эксперименты по разработке новых вирусов.