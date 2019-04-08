Итоги недели: смерть великого Доктора Титана и конец эпохи Ленды

Ушёл Владислав Тетюхин

11 апреля умер Владислав Тетюхин. В Верхней Салде, где он проработал много лет на заводе ВСМПО, который спас в 90-е, как и город, от смерти, его боготворят и называют Доктор Титан. Не удивительно, что почтить его память в субботний полдень пришли тысячи салдинцев.

Но вся остальная страна, а прежде всего Нижний Тагил, запомнит Тетюхина как «народного миллиардера». В России 21 века поверить, что участник списка Forbes после выхода в кэш вложит его в строительство клиники в провинциальном Нижнем Тагиле, настолько сложно, что для многих это сродни меценатству. Конечно, Владислав Тетюхин был не меценатом, а бизнесменом, который умел считать деньги. Но он был и мечтателем. Однажды он придумал продавать салдинский титан мировым авиагигантам, и у него получилось. Когда он лишился акций своего главного детища (не без помощи государственной машины), он решил лечить людей. Доктор Титан построил для них больницу, аналогов которой в России, пожалуй, нет, и еще долго не будет. Тетюхин понадеялся, что сейчас-то он государству точно не конкурент, а союзник. Мечтатель просчитался, он не мог и предположить, что бюрократическая машина за последние годы настолько мутировала, что для спасения его потрясающей больницы недостаточно ни слов депутатов и сенаторов, ни заявлений губернатора, ни даже обещаний Владимира Путина.

Владиславу Тетюхина, конечно, не хватило времени. Если бы не тяжелая болезнь, он бы дожил до 96 лет и доказал всем, что был прав. Что теперь будет с его центром, неизвестно. Но даже если ему помогут, он вряд ли останется «самым лучшим» — главный перфекционист ушел, а наши сограждане слишком любят среднестатистическое, чтобы сохранить его на европейском уровне. Очень велик соблазн сделать из комфортабельных двухместных палат четырехместные, и — главное — остановить их теперь будет некому.

Но даже если центр пропадет, остаётся надеяться, что Владислав Тетюхин хотя бы заставил задумать десяток тех, у кого сейчас есть власть и деньги, о том, сколько людей будет искренне плакать на их похоронах и кем они останутся в истории.