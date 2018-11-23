Карточки Итоги недели: квартира на 3,5 тысячи человек и дорожники на инвалидных колясках

В новом выпуске итогов расскажем, как мэр Нижнего Тагила прокатил дорожников на инвалидных колясках, и о квартире с тремя тысячами "жильцов".

Главные события с 8 по 14 июля – в подборке TagilCity.ru.