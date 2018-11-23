Итоги недели: квартира на 3,5 тысячи человек и дорожники на инвалидных колясках

Жителю Нижнего Тагила грозит семь лет тюрьмы за фиктивную регистрацию 3500 мигрантов. По нашим данным, обвиняемый, 56-летний мужчина, вступил в преступный сговор с неизвестными лицами, после чего группа в течение пяти лет организовывала незаконное пребывание иностранных граждан на территории России. Следственное управление МУ МВД «Нижнетагильское» возбудило уголовное дело.
Экс-директор «дочки» тагильского «Уралхимпласта» вывела со счетов компании миллионы. Людмила Писцова руководила ЦПМ УХП в течение трёх лет — с апреля 2013 года по июнь 2016 года. После её увольнения и последовавшей финансовой проверки вскрылась информация о неправомерно выплаченных премиях, заработных платах, а также о невыгодных договорах аренды медицинского оборудования с фирмой мужа Писцовой. Сумма взысканных через суд средств составила более 9 млн рублей, при этом фактическая сумма исковых требований «Уралхимпласта» превысила 13 млн рублей.
Инвалиды-колясочники «прокатили» чиновников и дорожников Нижнего Тагила по улицам. Так мэр Владислав Пинаев проинспектировал улицы города на доступность среды. Вместе с ним на комиссию выехали дорожные строители, а также инвалиды-колясочники, чтобы показать свои проблемы при перемещении по городу. Некотрые участки дорожники проверяли, сидя в инвалидных креслах. Фото разлетелись, и Пинаев стал звездой соцсетей. Жители других город призвали своих градоначальникок последовать примеру тагильского мэра.
В Нижнем Тагиле за езду в пьяном виде был задержан прокурор Пригородного района Игорь Вейс. Наши источники в правоохранительных органах сообщили, что «дело пытаются замять».
Главу Колымы Сергея Носова проверяют на причастность к банкротству тагильского застройщика. Конкурсный управляющий «АС Строй» Вадим Шушунов требует вернуть обществу право аренды участков в микрорайоне «Александровский». Юрист считает, что компании нанесён многомиллионный ущерб из-за решения бывшего главы Нижнего Тагила, которого подозревали в коррупционной связи с азербайджанскими инвесторами.