Современные детские сады. Какие они в Нижнем Тагиле?

Из года в год детские сады Нижнего Тагила изменяются, причем не только внешне, но и по содержанию. TagilCity.ru посетил три дошкольных учреждения структуры МАДОУ «Радость», каждое из которых применяет разные подходы к образованию.

Кто они – современные дети? По словам специалистов, современные дети стремятся к энциклопедическим знаниям о том, что их окружает. Структуру МАДОУ «Радость» возглавляет Городилова Елена Геннадьевна. Из года в год детские сады Нижнего Тагила изменяются, причём не только внешне, но и по содержанию. На встрече с журналистами представители детских садов рассказали о том, как выглядит система дошкольного образования в конкретных учреждениях Нижнего Тагила.