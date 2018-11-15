Свердловское МЧС напоминает о правилах пожарной безопасности в зимнее время

Никогда не курите в постели. Это может стать причиной возгорания постельных принадлежностей и мебели.
Научите детей обращаться с огнем. Если вы не уверены в их знаниях и умениях, исключите возможность попадания спичек и зажигалок в детские руки.
Не оставляйте без присмотра электроприборы, особенно утюги, обогреватели и телевизоры. Категорически запрещается использовать самодельные обогреватели. Не сушите белье над обогревательными приборами.
Не включайте в одну розетку два и более бытовых прибора большой мощности. Следите за состоянием электропроводки. Не экономьте на своей безопасности и не пользуйтесь «жучками» в электрощите.
Не разогревайте лаки и краски на газовой плите. Не храните на балконах горючие вещества, которые могут спровоцировать пожар.
Не захламляйте чердаки, подвалы, пути эвакуации, балконы и лоджии.
Приобретите домой огнетушитель и научитесь им пользоваться. Все в семье должны знать, при малейшем огне не нужно бежать за ведром, поскольку у вас есть специальное средство защиты.
Установите в квартире или доме пожарный извещатель. При незначительном задымлении он оповестит о пожаре громким звуковым сигналом и вы сможете спасти свою и жизнь близких, а также имущество.